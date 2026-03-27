El nuevo paso de Chiquis Rivera en su sueño de ser mamá

En su deseo por convertirse en mamá, la cantante Chiquis Rivera decidió someterse a un tratamiento de limpieza hormonal, una práctica que, según explicó, busca ayudarla a preparar su cuerpo después de distintos procesos médicos.

La intérprete ha compartido en varias ocasiones que la maternidad es uno de sus grandes sueños, y que si llega ese momento le gustaría combinarlo con su carrera musical, algo que considera parte fundamental de su vida.

Chiquis Rivera se somete a tratamiento para limpiar su cuerpo

La cantante platicó en exclusiva para el programa Ventaneando, con información de la periodista Mariana Gagliardi, que decidió acudir a la medicina indígena con el objetivo de realizar una limpieza profunda en su organismo.

“Yo quería limpiar mi cuerpo después de sacarme los óvulos porque fueron muchas hormonas… Quiero una limpieza profunda, sacarme toxinas”, manifestó la cantante durante la entrevista.

Chiquis Rivera se somete a limpieza hormonal para ser mamá Foto: @Chiquis

Una experiencia de sanación espiritual y emocional

Además de los beneficios físicos, Chiquis Rivera aseguró que esta experiencia también tuvo un impacto espiritual y emocional en su vida.

La cantante explicó que este proceso de sanación la ayudó a reconectar consigo misma y a reflexionar sobre la etapa que desea vivir en el futuro, especialmente cuando piensa en la posibilidad de convertirse en mamá.

Incluso relacionó esta búsqueda de bienestar con su música, la cual considera una forma de expresar emociones y sanar distintas experiencias personales.

Chiquis Rivera se somete a limpieza hormonal para ser mamá Foto: @Chiquis

¿Qué pasó con el embarazo de Chiquis Rivera?

Sin embargo, el camino hacia la maternidad no ha sido sencillo para la artista. En junio de 2024, cuando tenía siete meses de embarazo, Chiquis Rivera sufrió un aborto espontáneo, una experiencia dolorosa que decidió compartir con sus seguidores a través de redes sociales.

La cantante reveló que, pese al difícil momento, recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus fans y de otras artistas, lo que la ayudó a sentirse acompañada durante el proceso.

Este episodio ocurrió mientras grababa la primera temporada de su documental Chiquis Sin Filtro, donde también ha mostrado distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Chiquis Rivera habla de su deseo de convertirse en mamá Foto: Cuartoscuro.com

Hoy, la intérprete continúa enfocada en su carrera y en su bienestar personal, mientras mantiene vivo su deseo de algún día experimentar la maternidad y equilibrarla con su pasión por la música, tal como lo han hecho muchas otras mujeres en la industria.