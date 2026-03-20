Chiquis Rivera se encuentra en México para presentar la segunda temporada de su reality “Sin Filtro”, un proyecto en el que, según sus propias palabras, muestra su vida tal como es, incluyendo los momentos más complicados de su historia personal.

Durante una conferencia de prensa, la cantante no solo habló del estreno del programa, sino que también abordó temas delicados relacionados con su familia, dejando ver una etapa distinta en su vida, marcada por la sanación y el cierre de ciclos.

Chiquis Rivera presentó la segunda temporada de su reality “Sin filtro” Cuartoscuro

“Sin Filtro”, un reality que expone su lado más personal

La nueva temporada de “Sin Filtro” retoma el concepto que le dio identidad al proyecto desde su primera entrega, mostrar a Chiquis Rivera sin máscaras.

En esta ocasión, el reality profundiza en aspectos más sensibles de su vida, incluyendo conflictos familiares, decisiones personales y el proceso emocional que ha atravesado en los últimos años.

La propia artista ha dejado claro que este proyecto es una forma de contar su verdad sin intermediarios, algo que también ha hecho en sus libros, donde ha abordado episodios polémicos de su vida.

Con esta nueva temporada, Chiquis Rivera busca reconectar con el público desde un lugar más honesto, dejando atrás versiones externas de su historia para contarla desde su propia voz.

La relación con su padre tras salir de prisión

Uno de los momentos más relevantes de la conferencia fue cuando se le preguntó sobre su relación con su padre, Trino Marín, quien estuvo en prisión durante años por abuso.

La cantante explicó que, cuando él salió de la cárcel, pensó que podría existir algún tipo de acercamiento. Sin embargo, con el tiempo entendió que esa expectativa no era realista.

“Tuve que soltar eso porque tantos años habían pasado”, explicó.

Actualmente, Chiquis Rivera aseguró que no mantiene contacto con él desde diciembre y que ha decidido respetar su espacio, así como el de su familia. También dejó claro que su postura no parte del resentimiento, sino de un proceso personal.

“Yo quiero que él esté bien, que sea feliz”, expresó.

Chiquis Rivera presentó la segunda temporada de su reality “Sin filtro” Cuartoscuro

Conflictos familiares y proceso de sanación

Además del tema con su padre, la intérprete habló sobre otros conflictos dentro de la familia Rivera, incluyendo su relación con su abuelo y su tío Lupillo Rivera.

En ese sentido, aseguró que está abierta a tener conversaciones en privado cuando sea el momento adecuado, aunque reconoce que algunas relaciones probablemente no volverán a ser las mismas.

“Ya no cargo resentimiento”, afirmó, al explicar que ha aprendido que perdonar y soltar son procesos distintos

Chiquis responde a polémicas del pasado

Durante el encuentro con medios, también se retomaron controversias que han rodeado su carrera, entre ellas el rumor de un supuesto video relacionado con Esteban Loaiza, expareja de su madre, Jenni Rivera.

Ante esto, Chiquis Rivera fue tajante al negar cualquier veracidad.

“Eso no es cierto y jamás pasó”, afirmó, invitando a quienes tengan dudas a revisar el contenido de sus libros, donde asegura haber contado su versión completa de los hechos.

Chiquis Rivera presentó la segunda temporada de su reality “Sin filtro” Cuartoscuro

Evita hablar de su ex Lorenzo Méndez

Otro tema inevitable fue su relación pasada con Lorenzo Méndez, quien recientemente hizo declaraciones sobre ella.

A diferencia de otras ocasiones, la cantante optó por no profundizar y cerrar el tema.

“Yo estoy enfocada en lo mío”, señaló.

Incluso evitó llevar el tema al reality, dejando claro que no forma parte de esta nueva etapa de su vida. También le deseó lo mejor, especialmente por el bienestar de las hijas del cantante.