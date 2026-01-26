Charli XCX protagoniza The Moment, su sátira sobre la fama

¿Qué debe hacer una megaestrella cuando ha definido un verano entero, producido un álbum con millones de copias vendidas e incluso persuadido a los intelectuales del diccionario para declarar brat como la palabra del año?

Ese es el enigma central de The Moment, un falso documental cargado de ironía protagonizado por Charli XCX, en el que lidia con su ascenso meteórico a la fama mientras intenta prepararse para una gira de estadios con localidades agotadas.

Obviamente estoy muy relacionada con mi personaje”, bromeó la cantante británica de 33 años en el Festival de Cine de Sundance.

Me gustaría pensar que no soy tan pain (un dolor)como la Charli de la película”, comentó la intérprete entre risas.

La Charli de la pantalla es, en efecto, un tanto insoportable: una parodia de una diva controladora que supervisa cada detalle y que, sin embargo, no deja de ser una joven cantante lanzada repentinamente al foco mundial, rodeada de un séquito opresivo y demandante.

Ella y la directora creativa de su gira, Celeste (interpretada por Hailey Gates), quieren dejar atrás la era de brat, las camisetas ajustadas y esa actitud de autocomplacencia que dominó el 2024, cuando su álbum homónimo reinó en las plataformas de streaming.

Pero los altos mandos —la ejecutiva del sello discográfico (Rosanna Arquette) y Johannes, el solipsista director de cine contratado para coordinar la película de la gira (Alexander Skarsgård)— quieren mantener funcionando la máquina de dinero que representa brat.

El guion, escrito por Bertie Brandes y Aidan Zamiri, quien también funge como director, se apoya fuertemente en arquetipos dentro de una trama que se apega a la conocida fórmula del artista contra el sistema.

Sin embargo, Charli afirmó que esos personajes describen con precisión la industria musical actual.

He incluido diferentes versiones de todos los personajes en esta película. He conocido a gente que de verdad te apoya y que está ahí para estar cerca del artista. He conocido a ese tipo de gente que te entiende totalmente, y la verdad es que no”

El director debutante Zamiri, con experiencia en videos musicales, dijo que el estilo de falso documental que buscaba tenía una deuda de gratitud con This is Spinal Tap, la comedia de 1984 sobre una banda británica ficticia.

Creo que esta película no existiría sin Rob Reiner y Spinal Tap”, dijo, rindiendo homenaje al director que fue asesinado.

