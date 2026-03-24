Baja Beach Fest 2026: cartel oficial, lugar y venta de boletos

El Baja Beach Fest vuelve a posicionarse como uno de los eventos más esperados del verano al anunciar oficialmente su lineup para 2026. La edición de este año reunirá a algunas de las figuras más influyentes del género urbano y regional mexicano, en un escenario privilegiado en la costa de Playas de Rosarito.

Encabezando el cartel se encuentran nombres de alto calibre. Anuel AA será el encargado de inaugurar el festival el viernes 7 de agosto, marcando el inicio de tres días de fiesta. El sábado, el talento mexicano se hace presente con Junior H, acompañado por el ícono del reguetón Nicky Jam. Finalmente, el domingo cerrará con broche de oro Ozuna.

Invitados especiales y sorpresas musicales

Más allá de los headliners, el festival apuesta por una experiencia musical diversa. Destaca la participación de Yandel con un espectáculo sinfónico especial el viernes, una propuesta que mezcla lo urbano con arreglos orquestales.

El domingo también marcará un momento histórico con la presencia de John Summit, quien se convierte en el primer headliner de música electrónica en la historia del festival. A esto se suma la energía global de Sean Paul, ampliando el espectro musical del evento.

El lineup se completa con una mezcla vibrante de artistas como Chencho Corleone, Omar Courtz, Eden Muñoz, Steve Aoki, Farruko, Jowell y Randy, Kenia Os, Ryan Castro, Manuel Turizo y Kapo.

Además, la escena electrónica y de DJs estará bien representada con nombres como Deorro, 3BallMTY, Pedro Sampaio y Kybba.

Mucho más que música: experiencias únicas

El Baja Beach Fest no solo destaca por su música, sino por la experiencia completa que ofrece. Los asistentes podrán disfrutar de instalaciones interactivas, zonas gastronómicas, espacios de descanso y actividades diseñadas para redes sociales.

Entre las atracciones más populares se encuentran la Glam Station y el Game Garden, un espacio pensado para el entretenimiento entre conciertos. También habrá fiestas en la piscina, bares temáticos y áreas VIP con vistas privilegiadas al escenario y al mar.

Concierto Drazen Zigic

Venta de boletos: fechas clave

Los boletos para el Baja Beach Fest estarán disponibles a partir del jueves 26 de marzo. La preventa exclusiva iniciará a las 11:30 a.m. (hora del Pacífico), mientras que la venta general arrancará al mediodía.

Dado el historial del festival, se espera que las entradas se agoten rápidamente, especialmente los paquetes que incluyen hospedaje y acceso VIP.

Un festival que marcó tendencia

Desde su debut en 2018, el Baja Beach Fest ha crecido hasta convertirse en uno de los eventos más importantes de música latina a nivel internacional. Ha reunido a estrellas como Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Peso Pluma, Fuerza Regida y Grupo Firme.

AAAT*