Los "nuevos" Beatles en Barcelona: así se ven los actores en las grabaciones de la película

Los "nuevos" Beatles invadieron Barcelona, así se ven los actores en las grabaciones de una de las cuatro películas que forman parte del ambicioso proyecto que pretende llevar la vida de los Fab Four a la pantalla grande.

La ciudad de Barcelona se ha transformado oficialmente en el cuartel general de una "Beatlemanía" adaptada a los nuevos tiempos. Aquellos años de histeria colectiva, cortes de cabello tazón y trajes a medida perfectamente combinados han vuelto a la vida gracias al desembarco de una inmensa producción de Hollywood.

La ciudad española es la base para recrear el Reino Unido y las locaciones internacionales de los años sesenta que vieron nacer el mito de The Beatles. La producción ha tomado las plazas y calles catalanas para recrear la magia de los cuatro de Liverpool y ya están las primeras imágenes de las grabaciones.

Grabaciones de película The Beatles en Barcelona X @solacecinema

Los "nuevos" Beatles graban en Barcelona

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan fueron vistos filmando la película biográfica de The Beatles en Barcelona.

El cuarteto fue fotografiado recreando cuando la banda se hospedó en el Hotel Deauville de Miami Beach en febrero de 1964. En la vida real, el grupo apareció en el balcón del hotel para saludar a la multitud de fans en la playa.

Harris Dickinson, interpretando a John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr hicieron exactamente lo mismo, como sucedió hace más de 60 años.

Barcelona se convirtió en la base de la primera película de los Beatles, pues se trata de una ciudad que ha demostrado adaptarse a cualquier época necesaria por los grandes estudios. En este momento, parece que el reto de la producción es transportar a los actores a los primeros años de la década de 1960.

The Beatles The Beatles

La mente maestra detrás de esta locura audiovisual es el director británico Sam Mendes, reconocido por obras maestras de la talla de American Beauty, 1917 y Skyfall.

El proyecto de The Beatles en el cine está considerado como cuatro películas independientes, pero interconectadas entre sí. Cada uno de los largometrajes adoptará de manera exclusiva el punto de vista de uno de los integrantes de la agrupación.

Estas cintas cuentan con el respaldo total, legal y financiero de la compañía Apple Corps (la empresa que gestiona los derechos de la banda) y de los propios Paul McCartney y Ringo Starr, así como de las familias de los fallecidos John Lennon y George Harrison.

Esta es la primera vez en la historia de la música que se ceden los derechos biográficos completos y el catálogo musical íntegro para un proyecto de ficción cinematográfica.

Grabaciones de película The Beatles en Barcelona The Beatles

Barcelona busca extras para The Beatles

La productora encargada del proyecto The Beatles en territorio español lanzó una convocatoria dirigida a residentes de todas las edades que quisieran formar parte de las escenas de las películas.

Se priorizaron perfiles jóvenes que encajaran con la moda de los sesenta. Las reglas de estilo para los aspirantes eran claras y estrictas: nada de cortes de cabello modernos con degradados rapados (fades), cero tintes de colores de fantasía, ausencia total de vello facial de corte contemporáneo y nada de uñas esculpidas con gel o diseños modernos.