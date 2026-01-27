Celia Lora explota contra Manelyk tras ‘La casa de los famosos’

La tensión entre Celia Lora y Manelyk González volvió a encenderse, luego de que ambas coincidieran en el reality La casa de los famosos de Telemundo, y aunque en su momento llegaron a ser amigas, hoy la relación está completamente rota y las declaraciones recientes de Celia lo dejaron más que claro.

Durante una entrevista con el periodista Gabo Cuevas, Celia Lora confesó que no tiene planes de regresar a un reality show, pero dejó abierta la posibilidad solo si el elenco fuera el adecuado. Al ser cuestionada directamente sobre si aceptaría volver a convivir con Manelyk González, su respuesta fue contundente y sin filtros.

“No, ni en el infierno”, aseguró Celia, dejando claro que no desea volver a tener ningún tipo de contacto con la influencer.

Según explicó, su experiencia previa con ella fue suficiente para tomar distancia definitiva.

“Lo mejor que pudo pasar es que ya no esté en mi vida”, sentenció.

El distanciamiento entre ambas no surgió de un solo conflicto, y es que, de acuerdo con versiones compartidas en entrevistas pasadas, la relación comenzó a fracturarse cuando Manelyk se hizo cercana a Alicia Machado dentro del reality, pese a que Celia ya tenía diferencias previas con la ex Miss Universo.

Manelyk ha contado que Celia le pedía no hablar con Alicia, algo que consideró injusto, ya que el formato del programa implicaba convivir con todos.

Además, Manelyk ha señalado que, tras el programa, recibió mensajes ofensivos por parte de Celia, en los que fue acusada de traición y de actuar por conveniencia, Celia, por su parte, ha evitado profundizar en esos señalamientos, limitándose a decir que no está para “pleitos de primaria”.

Sin embargo, en su charla más reciente, Celia fue más directa y calificó a Manelyk como una persona interesada, asegurando que no sabe construir amistades reales y que solo busca beneficiarse de los demás.

“Hay gente que te utiliza y está viendo qué puede sacar. No es amistad, es interés”, comentó, además de señalar que Manelyk suele manejarse con mala vibra y actitudes de envidia.

Tras estas declaraciones, Manelyk no tardó en reaccionar, y a través de TikTok compartió un video usando un audio viral que dice:

“Y la perra seguía y seguía”, frase que muchos usuarios interpretaron como una clara indirecta dirigida a Celia Lora.

Aunque Manelyk no mencionó nombres, en redes sociales el mensaje fue entendido de inmediato.

