A más de dos décadas de su muerte, Celia Cruz sigue sumando reconocimientos a su trayectoria musical. Esta vez, la cantante cubana consiguió un lugar dentro de una de las instituciones más importantes de la industria discográfica estadounidense.

Celia Cruz consigue un reconocimiento histórico para la música en español

El pasado sábado 14 de noviembre de 2026, la Reina de la Salsa ingresó de manera oficial al Salón de la Fama del Rock & Roll durante una ceremonia celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

Con esta distinción, la intérprete de La vida es un carnaval se convirtió en la primera artista cuya carrera musical se desarrolló principalmente en español en formar parte de la institución.

La incorporación de la cantante se realizó de manera póstuma, pues falleció en 2003. Durante la ceremonia, los organizadores presentaron un video en homenaje a la cubana para recordar su trayectoria y sus aportaciones a la música.

Aunque la inclusión de Celia Cruz se anunció desde abril, fue hasta noviembre cuando se formalizó su ingreso. La noticia fue celebrada meses atrás por Omer Pardillo Cid, quien fue su representante y actualmente administra su patrimonio.

“Celia rompió barreras y llevó la música latina al mundo con orgullo, pasión y autenticidad”, expresó el exmánager mediante un comunicado.

El reconocimiento llega en un momento particular para la representación de los artistas latinos dentro de la institución. En 2025, la agrupación mexicana Maná consiguió una nominación al Salón de la Fama, aunque no logró ingresar.

Celia Cruz recibió el Early Influence Award por su contribución a la música y la popularización de la salsa. IG newjerseyhalloffame

¿Por qué Celia Cruz ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll si cantaba salsa?

Pese a lo que su nombre podría sugerir, el Salón de la Fama del Rock & Roll no reserva sus reconocimientos para quienes desarrollaron sus carreras dentro de ese género musical.

La institución también distingue a intérpretes que, desde otros estilos, contribuyeron a transformar la industria, introdujeron nuevas propuestas musicales o influyeron en el trabajo de otros artistas.

En el caso de Celia Cruz, la cantante recibió el Early Influence Award, una distinción que reconoce el impacto de determinados músicos en la evolución del rock & roll y la cultura musical.

Dentro de esta misma categoría también fueron reconocidos otros cuatro artistas durante la edición de 2026.

Queen Latifah, rapera y actriz estadounidense.

MC Lyte, una de las pioneras del rap femenino.

Fela Kuti, músico nigeriano y referente del afrobeat.

Gram Parsons, precursor del country rock.

Para justificar la incorporación de la intérprete cubana, el Salón de la Fama destacó su participación en el desarrollo de la guaracha afrocubana, así como su contribución a la creación y popularización de la salsa.

La institución también reconoció el alcance comercial de su discografía y la importancia cultural que adquirió su música entre las comunidades cubanas después de la Revolución.

Celia Cruz ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll 23 años después de su muerte. IG celiacruz

El legado musical de Celia Cruz que conquistó al mundo

Nacida en La Habana en 1925, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso desarrolló una carrera que se extendió durante más de cinco décadas y que tuvo uno de sus mayores periodos de éxito fuera de Cuba.

Tras abandonar su país después de la Revolución cubana, la cantante continuó su trayectoria en Estados Unidos, donde obtuvo distintos reconocimientos de la industria discográfica, incluidos premios Grammy y Latin Grammy.

Su peculiar manera de interpretar las canciones, sus pelucas, vestuarios coloridos y el característico grito de “¡Azúcar!” se convirtieron en elementos recurrentes de sus presentaciones.

Entre las canciones que el Salón de la Fama destaca como parte de su legado se encuentran Quimbara, La vida es un carnaval y La negra tiene tumbao, temas correspondientes a distintas etapas de su carrera.

Quienes deseen ver el homenaje a Celia Cruz podrán hacerlo el próximo martes 8 de diciembre, cuando la cadena estadounidense ABC transmita la ceremonia como un especial televisivo en horario estelar.

La producción también estará disponible en Disney+ a partir del miércoles 9 de diciembre de 2026.