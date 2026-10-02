Argentina ofrece ciudadanía a extranjeros que inviertan 350 mil dólares

Argentina otorgará la ciudadanía a extranjeros interesados que inviertan al menos 350 mil dólares en el Tesoro nacional, informó el gobierno este viernes, tras una semana de promoción en París en la que se anunciaron millonarias inversiones de empresas internacionales.

Pese a un clima que la favorece, en 2025 la inversión extranjera directa en Argentina fue la más baja entre las principales economías de América Latina, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Programa de Ciudadanía por Inversión anunciado por el gobierno estará operativo en el transcurso del cuarto trimestre del año y propone dos modalidades.

Realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por 350.000 dólares o suscribir un título público de 800 mil dólares creado específicamente" para este fin, según un comunicado oficial.

El beneficio puede extenderse a cónyuges e hijos de los solicitantes por 100 mil y 25 mil dólares si son menores de edad, respectivamente.

"Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina", explica el comunicado.

El esquema "contempla un proceso de evaluación riguroso (...) garantizando la trazabilidad de los fondos, la prevención del lavado de activos y la seguridad nacional", sostuvo el Ministerio de Economía en X.

El ministro del área, Luis Caputo, detalló en la misma red social que la iniciativa garantiza "transparencia financiera y gestión de riesgos, alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI", el Grupo de Acción Financiera Internacional del G7 contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Se trata de "una medida consistente con la visión de economía de mercado en la mayor cantidad de rubros posibles" de Milei, dijo a la AFP el economista Marcelo Elizondo, quien no cree "que vaya a ser demasiado exitoso".

El anuncio también despertó reproches: "Podría hacer que traigamos narcotraficantes, personas de dudoso origen que no son admitidas en otros países", dijo a la AFP el economista Pablo Tigani, habitual crítico de la gestión del presidente Javier Milei.

La medida coincide con la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, tras un fallo de la Corte Suprema que dejó firme un decreto de Milei que deroga el tope del 15% que existía por ley.

En busca de inversiones

La ciudadanía por inversión fue anunciada durante la visita promocional que realiza el presidente argentino a Francia en el marco de la Argentina Week en París.

El evento empresarial busca inversiones principalmente ligadas a un régimen especial con beneficios fiscales y aduaneros para proyectos mineros, energéticos y agroindustriales.

En ese espacio, este viernes se anunció una inversión de la minera suiza Glencore de 4 mil millones de dólares para la extracción de cobre en el noroeste del país.

Este régimen "proporciona la certeza fiscal y regulatoria necesaria para comprometer capital a esta escala", dijo el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, en un comunicado publicado en el sitio de la empresa.

En el mismo foro, el gigante de los hidrocarburos francés TotalEnergies anunció el jueves 10.000 millones de dólares de inversión en la Patagonia.

Pese a los anuncios, Argentina mantiene bajo su caudal de inversiones extranjeras.

Según la OCDE, el país sudamericano recibió el año pasado 3 mil 134 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras Brasil captó 76 mil 877 millones de dólares y México 40 mil 871 millones.

"Argentina sigue siendo un país que genera dudas", señaló Elizondo.

El país tiene que "probar que efectivamente lo que está haciendo se va a mantener en el tiempo", dijo el economista.