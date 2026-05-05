“Había alguien”: Cazzu relata el aterrador momento paranormal que vivió con su hija Inti

Una situación dentro de casa llevó a Cazzu a compartir un relato poco habitual en su carrera. La cantante habló sobre una experiencia con su hija Inti que ocurrió en un momento cotidiano y que, por la forma en que se desarrolló, terminó generándole inquietud.

El testimonio surgió durante una entrevista, donde explicó que todo comenzó a partir de un comentario de su hija mientras se encontraba en su habitación.

A partir de ahí, la artista describió cómo reaccionó y qué fue lo que realmente le llamó la atención del episodio.

Cazzu Cuartoscuro

El momento paranormal que vivieron Cazzu e Inti

Según contó la cantante, Inti le pidió ayuda porque aseguraba que había alguien en su cuarto. No se trató de un comentario aislado, sino de una afirmación directa que llevó a Cazzu a intervenir de inmediato.

El hecho ocurrió dentro de su casa, en un día sin cambios en la rutina. Sin embargo, la claridad con la que la niña señaló la situación fue lo que provocó una reacción distinta en la artista.

Aunque en un inicio pudo interpretarse como parte de la imaginación infantil, la insistencia de la menor hizo que la cantante decidiera verificar lo que estaba pasando.

Al ingresar al cuarto, Cazzu no detectó ninguna presencia ni señales fuera de lo normal. A pesar de eso, optó por actuar frente a la situación.

La artista explicó que decidió dirigirse en voz alta a quien su hija decía ver, pidiendo que se retirara del lugar. Esta reacción tuvo como objetivo tranquilizar a Inti, más que confirmar la existencia de alguien en la habitación.

Durante ese momento no se registraron cambios en el entorno. El espacio permaneció en silencio y sin alteraciones visibles.

Cazzu e Intti Instagram: Cazzu

¿Era un fenómeno paranormal? Esto dijo Cazzu

Después de ese primer intercambio, hubo un detalle que modificó la forma en que Cazzu interpretó lo ocurrido. Inti describió a la supuesta presencia con una connotación negativa, lo que llevó a la cantante a tomar con mayor seriedad el comentario.

Aunque reiteró que no vio ni percibió nada, reconoció que esa descripción fue lo que dejó una impresión más fuerte.

La artista también señaló que el episodio fue breve y que no hubo más situaciones similares en ese momento, pero admitió que la experiencia se mantiene presente al recordarla.

Al hablar del tema, Cazzu evitó dar una conclusión definitiva. Por un lado, mencionó que los niños suelen construir escenarios a partir de la imaginación, lo que podría explicar lo sucedido.

Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que no todo pueda interpretarse de forma inmediata, sin profundizar en esa idea.

Ese enfoque mantiene el relato en un punto informativo, sin afirmaciones concluyentes sobre lo que realmente ocurrió.

La artista también habló sobre su vida como madre de Inti. Foto: IG

Otros casos paranormales que vivió Cazzu

Este no es el primer episodio de este tipo que la cantante comparte. En otra entrevista, recordó una experiencia que vivió durante su estancia en México, mientras se encontraba de gira.

En esa ocasión, explicó que dentro de su habitación de hotel algunos elementos comenzaron a moverse sin intervención aparente, lo que la llevó a sentirse incómoda y a buscar compañía.

El evento se repitió más de una vez durante la misma noche, lo que reforzó la sensación de inquietud en ese momento.