Detienen trasplante de pulmón para Jorge Ortiz de Pinedo, ¿cuál es su estado de salud actual?

Jorge Ortiz de Pinedo informó que sus médicos frenaron el procedimiento del trasplante de pulmón para el que se encuentra en lista de espera e informó cuál es su estado de salud actual, durante un reciente encuentro con la prensa.

Desde junio del 2022, el actor y productor mexicano habló públicamente de su diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y, un año después, informó que buscaba la posibilidad de un trasplante de pulmón.

Para 2024, Ortiz de Pinedo señaló que ya necesitaba un doble trasplante, debido al deterioro severo causado por un antecedente de cáncer de pulmón y la EPOC.

Recientemente, el famoso sorprendió con una actualización sobre su estado de salud y las indicaciones de sus médicos sobre el trasplante de pulmón.

Detienen trasplante de pulmón para Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo, actor y productor. Andrea Murcia Monsivais

En una plática con medios de comunicación, Jorge Ortiz de Pinedo confirmó que los especialistas decidieron frenar el procedimiento quirúrgico debido a su condición física.

El protagonista de “Una familia de diez” explicó que su EPOC se encuentra controlada y reconoció que su diagnóstico deriva de haber fumado durante 45 años, un hábito que también le provocó cáncer de pulmón en el pasado.

Fumé 45 años de mi vida y esto me ocasionó cáncer de pulmón; me han operado dos veces, tengo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el enfisema pulmonar”, dijo.

Sobre el trasplante de pulmón, el actor indicó que los médicos determinaron que la operación no es viable en este momento por factores cardiacos y de condición física general.

En este momento no me puede hacer ningún trasplante por mi condición física, pero me dicen que está muy bien, que está controlado el enfisema pulmonar. Además, por cuestiones cardíacas tampoco sería recomendable, pero estoy bien ahora”, detalló.

Sin embargo, el también productor se mostró optimista al señalar que las terapias tomadas en Monterrey le permitieron mejorar su calidad de vida y respirar con mayor facilidad.

Es fantástico tenerlo; yo creo que ya respiro mejor que ustedes. No es nada económico”, enfatizó.

¿Ortiz de Pinedo piensa en su retiro?

Jorge Ortiz de Pinedo, actor y productor. Andrea Murcia Monsivais

Frente a los cuestionamientos de la prensa sobre un posible retiro después de que “Una familia de diez” llegó a su fin tras la muerte de Eduardo Manzano, el intérprete descartó tal especulación y aseguró que seguiría actuando y produciendo “hasta que el cuerpo aguante”.

Tenemos muchos planes, seguiremos conduciendo, seguiremos haciendo teatro, seguiré haciendo cine, seguiré haciendo televisión. Mientras el cuerpo aguante, habrá Jorge Ortiz de Pinedo”, aseveró.

Mientras tanto, el seguimiento del trasplante de pulmón quedó descartado temporalmente y ahora, por sus declaraciones, el actor seguirá con el uso de oxígeno suplementario como apoyo cotidiano.

¿Cuál es el estado de salud actual de Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo continúa enfrentando diversos problemas de salud que requieren atención médica constante. A pesar de las dificultades, ha mostrado una evolución favorable en algunos aspectos y procura mantener sus actividades profesionales dentro de sus posibilidades.

Entre los principales problemas de salud que presenta se encuentran:

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfisema pulmonar: son afecciones respiratorias crónicas que dificultan su respiración y limitan su capacidad pulmonar.

Antecedentes de cáncer de pulmón: ha enfrentado esta enfermedad en dos ocasiones y ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas en las que le extirparon parte del tejido pulmonar.

Problemas cardíacos: en junio de 2026 tuvo que someterse a una angioplastia de urgencia, procedimiento del que posteriormente informó una evolución favorable.

Dependencia de oxígeno suplementario: debido a sus dificultades respiratorias, necesita utilizar oxígeno durante buena parte del tiempo, aunque ha logrado pasar algunos periodos sin él, especialmente en lugares de menor altitud.

En general, su estado de salud continúa siendo delicado debido a la combinación de sus afecciones respiratorias y sus antecedentes médicos. Sin embargo, los avances que ha experimentado le han permitido seguir adelante con sus proyectos, siempre bajo la necesidad de mantener cuidados y seguimiento médico constantes.

Trasplante de pulmón, un proceso complejo

Jorge Ortiz de Pinedo lleva aproximadamente dos años esperando un donador de pulmón debido a la EPOC que padece. En abril de 2024, confirmó que se encontraba en lista de espera.

Encontrar un donador compatible no es una tarea sencilla, ya que se deben considerar factores como el grupo sanguíneo, el tamaño de los pulmones y el estado de salud del receptor. Además, la disponibilidad de órganos es limitada, por lo que la espera puede prolongarse durante meses o incluso años.

A esta dificultad se suman los riesgos de una cirugía de esta magnitud. Entre las posibles complicaciones se encuentran las infecciones, el rechazo de los órganos trasplantados, los problemas respiratorios y las complicaciones relacionadas con la propia intervención. Después de la operación, el paciente necesita vigilancia médica constante y medicamentos inmunosupresores de por vida para reducir el riesgo de rechazo.

Por ello, además de encontrar un donador adecuado, es fundamental que el paciente esté en condiciones de afrontar la cirugía y el proceso de recuperación.

Ante los riesgos que implica una cirugía de esta magnitud, la decisión de sus médicos de detener o posponer el trasplante parece ser la más prudente, pues la prioridad debe ser garantizar que Jorge Ortiz de Pinedo se encuentre en las mejores condiciones posibles para afrontar la operación.