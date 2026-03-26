Brian Littrell de Backstreet Boys denuncia amenazas tras conflicto por su propiedad en Florida

Brian Littrell, recordado por su participación en el grupo Backstreet Boys, vive un momento de tensión e intranquilidad luego de denunciar amenazas de muerte.

El caso se volvió viral después de que el cantante revelara que ha recibido intimidaciones que ponen en riesgo su tranquilidad y la de su familia.

¿Por qué Brian Littrell está demandando?

El cantante Brian Littrell enfrenta actualmente un conflicto legal que comenzó cuando interpuso una demanda por presunta invasión de su propiedad en Florida, en Estados Unidos.

De acuerdo con el artista, el problema inició cuando identificó que turistas y una vecina ingresaban sin autorización a una zona de su propiedad.

Ante esta situación, el integrante de Backstreet Boys señaló que estos actos representan una invasión y acoso, lo que lo llevó a iniciar una batalla legal para proteger su vivienda y la seguridad de su familia.

Brian Littrell de Backstreet Boys señala que ha recibido amenazas Foto: @rokspics

Brian Littrell de Backstreet Boys recibe amenazas

Debido a esta situación, Brian Littrell compartió en entrevista con Fox News que ha recibido amenazas relacionadas con posibles agresiones físicas.

El cantante también señaló que estas intimidaciones incluyen advertencias sobre el uso de armas, algo que ha generado preocupación entre él y su familia por el ambiente de tensión que se vive.

Brian Littrell de Backstreet Boys señala que ha recibido amenazas Foto: @rokspics

El largo litigio que enfrenta Brian Littrell

El conflicto legal ha ido escalando con el paso de los meses. La demanda inicial fue presentada en septiembre de 2025; sin embargo, fue desestimada a principios de este año.

A pesar de ello, el vocalista de Backstreet Boys ya interpuso nuevos recursos legales tras las amenazas que asegura haber recibido.

Por ahora, el artista espera que el caso pueda resolverse y que exista una indemnización por los daños provocados por esta situación.

Mientras tanto, Brian Littrell continúa preocupado por su bienestar y el de su familia, pues asegura que el conflicto ha escalado a un nivel más serio.