Así luce el millonario departamento que Luis Miguel puso en venta en Miami

Hablar de Luis Miguel es hablar de glamour. A lo largo de su carrera, el intérprete no solo ha destacado por su poderosa voz, sino también por su estilo de vida rodeado de lujo con autos de alta gama, yates y propiedades en destinos exclusivos.

Uno de esos inmuebles, ubicado en el corazón financiero de Miami, volvió a captar la atención tras salir nuevamente a la venta. Se trata de un penthouse en el piso 46 del edificio Jade at Brickell, localizado en 1331 Brickell Bay Drive. Actualmente, la propiedad está disponible por US$5.375.000, según registros inmobiliarios.

Aunque ya no pertenece al cantante, el departamento conserva gran parte de la esencia que él imprimió en su diseño interior, convirtiéndolo en una pieza casi de colección para los amantes de su historia.

Detalles con sello personal

El penthouse no es solo un espacio de lujo, sino un reflejo simbólico del artista. Uno de los elementos más llamativos es una estructura decorativa inspirada en la pirámide invertida de Chichén Itzá, instalada en el salón principal. La pieza fue colocada en honor al apodo del cantante, “El Sol de México”, y se mantiene intacta como parte del legado estético del lugar.

El diseño del piso también guarda un secreto poco común: incrustaciones metálicas que marcan latitudes específicas. El departamento fue concebido tomando en cuenta la posición del sol, por lo que tanto la cama principal como la icónica pirámide están alineadas estratégicamente con puntos solares determinados. Por esta razón, la figura decorativa no se encuentra centrada en el techo, un detalle que intriga a quienes visitan la propiedad.

En el dormitorio principal, detrás de la cama, una instalación de maderas verticales colocadas a distintas distancias representa notas musicales, un guiño elegante y sutil a la carrera del intérprete de “La Incondicional”.

Además, una de las habitaciones conserva paredes con aislamiento acústico, ya que funcionaba como sala de música privada del artista.

Espacios amplios y vistas privilegiadas

Con más de 358 metros cuadrados, el penthouse cuenta con cuatro habitaciones, cinco baños (cuatro completos y un toilette), un bar y tres espacios de estacionamiento. Las vistas panorámicas al canal de Miami son uno de sus mayores atractivos, ofreciendo atardeceres espectaculares que complementan la atmósfera exclusiva del lugar.

El edificio, construido en 2004, dispone de gimnasio, sauna, piscina y áreas de trabajo, reforzando la experiencia de lujo. Las expensas mensuales rondan los US$5.344, cifra acorde al nivel del complejo residencial.

La historia detrás de la compra… y recompra

La relación de Luis Miguel con esta propiedad ha sido intermitente. El artista adquirió el penthouse en 2004 y lo mantuvo hasta 2012, cuando atravesaba una etapa financiera complicada y decidió venderlo.

Sin embargo, en 2021 sorprendió al recomprarlo por US$7,8 millones, invirtiendo además cerca de un millón de dólares en una remodelación integral. La decisión fue interpretada por muchos como un símbolo de estabilidad económica recuperada y apego emocional al inmueble.

Otras propiedades del cantante

La vida inmobiliaria de “Luismi” no se limita a Miami. En enero de 2025 adquirió una residencia de 500 m² en la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Madrid, por 3 millones de euros. La zona es conocida por su estricta privacidad y por albergar celebridades como Cristiano Ronaldo.

En México, el cantante también ha sido vinculado con propiedades en Acapulco, así como residencias de lujo en Ciudad de México y otras zonas exclusivas del país. Aunque mantiene discreción sobre sus bienes actuales, es sabido que el intérprete privilegia ubicaciones con alta seguridad y vistas privilegiadas al mar o a paisajes naturales.

El penthouse en Miami no es simplemente una propiedad en venta; es un espacio que encapsula parte de la identidad artística de Luis Miguel. Desde referencias a la cultura mexicana hasta elementos musicales integrados en la arquitectura, cada rincón cuenta una historia.

