Perú espera al papa León XIV mientras crece la incertidumbre por su salud

En Chiclayo, al norte de Perú, los fieles mantienen los preparativos para recibir al papa León XIV, quien fue obispo de esa ciudad durante varios años. Sin embargo, su reciente operación por un cáncer de pulmón ha generado incertidumbre sobre la visita prevista para noviembre.

En la plaza principal, un letrero dorado identifica a Chiclayo como la “ciudad del papa León XIV”. En distintos puntos de la localidad también se exhiben murales, camisetas, recuerdos y productos con la imagen del pontífice, mientras voluntarios continúan con la organización de las actividades previstas.

El Vaticano todavía no ha informado si se mantiene la gira que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país donde Robert Francis Prevost vivió durante casi dos décadas y del que también tiene la nacionalidad.

“Nos entristece a todos los peruanos y chiclayanos porque estábamos ya a la espera del papa”, declaró a la AFP Brisa Ayacila, una administradora de 22 años, quien dijo que reza junto con su familia por la recuperación del pontífice.

Comerciantes y fieles en Chiclayo, Perú, preparan recuerdos y productos temáticos a la espera de la confirmación de la visita del papa León XIV. AFP

Pese a las dudas, los habitantes mantienen la esperanza de recibirlo. “Esta es su tierra. Lo esperamos con los brazos abiertos, pero quisiera que esté bien de salud y que venga”, expresó Melani Soto, estudiante universitaria de 18 años.

Preparan misa para más de un millón de fieles

De acuerdo con el programa previsto, León XIV llegaría a Lima el 11 de noviembre y dos días después viajaría a Chiclayo para oficiar una misa en las pampas de Pimentel, una extensa zona árida cercana al océano Pacífico. El obispado local estima que podrían asistir 1.5 millones de personas.

El sacerdote Jasson Sempértegui, quien fue secretario de Prevost entre 2016 y 2019, señaló que existe un fuerte deseo del pontífice de regresar a la diócesis y compartir tiempo con la comunidad.

Tras su elección como papa en mayo del año pasado, Prevost recordó públicamente a su “querida diócesis de Chiclayo”, un gesto que, según habitantes y representantes religiosos, fortaleció el vínculo de la ciudad con el pontífice.

Los vecinos también aseguran que algunas de las calles por las que pasaría durante la visita han sido reparadas después de años de espera, mientras avanzan las labores de organización.

Comerciantes y fieles en Chiclayo, Perú, preparan recuerdos y productos temáticos a la espera de la confirmación de la visita del papa León XIV. AFP

La expectativa también se refleja en el comercio local. Algunos establecimientos exhiben imágenes de León XIV y venden recuerdos, mientras que otros han incorporado su figura en productos como helados y alfajores. Incluso un postre tradicional de la región, conocido como king kong, se comercializa en cajas con una caricatura del papa.

La religiosa Rosa Rodríguez consideró que estos productos son una forma de expresar el cariño de la población hacia alguien que tuvo un papel importante en la ciudad.

Asimismo, un coro de alrededor de cien personas ensaya las canciones que acompañarían la misa en Pimentel. Entre sus integrantes está Mayli Villalobos, enfermera y soprano, quien afirmó que cantar frente al pontífice representa una bendición.

Los habitantes de Chiclayo mantienen sus preparativos y expresan su deseo de que León XIV se recupere y pueda regresar a la ciudad que considera parte importante de su trayectoria religiosa.

Con información de AFP.