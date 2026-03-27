"¡La cara de la señora!": Critican a Mariana Ochoa por cruzarse con empleada que trapeaba

La integrante de OV7, Mariana Ochoa, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por su música, sino por una escena que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X.

En el video, difundido por el usuario Alejandro Rubí, se observa a la cantante subiendo unas escaleras aún húmedas mientras se dirige a un evento en el que se reconocería a cien mujeres líderes.

El video, que en cuestión de horas acumuló miles de reproducciones, generó un sinfín de comentarios, no tanto por lo que decía la artista, sino por lo que ocurría a su alrededor.

Así ocurrió la escena

Vestida con un llamativo traje plateado, Mariana Ochoa aparece frente a la cámara expresando su entusiasmo por participar en un evento enfocado en reconocer el liderazgo femenino.

Mientras avanza por los escalones, menciona que se trata de una ceremonia para destacar a mujeres influyentes, lo que en principio parecía un mensaje positivo.

Sin embargo, en el mismo encuadre se aprecia claramente a una trabajadora realizando labores de limpieza en el lugar. La mujer continúa trapeando mientras la cantante pasa por el área recién limpiada, aparentemente sin interactuar con ella.

La reacción que lo cambió todo

Uno de los elementos que más llamó la atención de los internautas fue la expresión facial de la empleada, quien permaneció en su labor mientras ocurría la grabación.

Usuarios no tardaron en destacar este gesto, interpretándolo como una reacción que reflejaba incomodidad o sorpresa ante la situación.

Mariana Ochoa

Frases como “¡la cara de la señora!” comenzaron a circular junto al video, convirtiéndose en uno de los principales detonantes de su viralidad.

Críticas por falta de empatía

El contraste entre el discurso de empoderamiento femenino y la escena captada generó críticas inmediatas.

En redes sociales, diversos usuarios cuestionaron la actitud de Mariana Ochoa, señalando una posible falta de sensibilidad hacia el trabajo de la empleada.

Algunos comentarios apuntaron a la ironía de hablar sobre reconocimiento a mujeres mientras, en el mismo momento, se ignoraba a otra mujer desempeñando su labor.

Otros mensajes fueron más duros, calificando la escena como una muestra de desconexión con la realidad cotidiana de muchas trabajadoras.

Mariana Ochoa

Debate sobre privilegios y visibilidad

Más allá del incidente puntual, el video abrió una conversación más amplia sobre los estándares sociales y la manera en que ciertos trabajos suelen pasar desapercibidos.

El papel de las personas que realizan labores de limpieza, muchas veces invisibilizado, se convirtió en el centro del debate.

Para algunos usuarios, la escena evidenció una problemática recurrente: la falta de reconocimiento hacia trabajos esenciales que sostienen la operación de eventos y espacios públicos.

Mientras tanto, otros defendieron que se trató de un momento sacado de contexto, señalando que el video no muestra toda la interacción ni permite conocer la intención real de la cantante.

Mariana Ochoa

El poder de lo viral

El caso demuestra cómo un instante aparentemente cotidiano puede transformarse en un fenómeno viral capaz de generar discusiones sociales profundas.

En la era digital, donde cada detalle puede ser captado y difundido en segundos, las figuras públicas enfrentan un escrutinio constante sobre sus acciones, incluso en situaciones no planeadas.

Hasta el momento, Mariana Ochoa no ha emitido una postura pública sobre lo ocurrido, lo que mantiene el tema vigente en redes sociales.

AAAT*