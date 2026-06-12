Cara Delevingne rompe el silencio; revela las humillaciones que sufrió en el modelaje

Durante más de una década, Cara Delevingne fue uno de los nombres más importantes del modelaje. Desfiló para grandes marcas, apareció en campañas internacionales y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la industria de la moda.

Pero detrás de las fotografías, los desfiles y las portadas de revistas, la actriz asegura que existía una realidad muy distinta.

En una reciente entrevista para el podcast Call Her Daddy, la británica habló sobre algunas de las experiencias que vivió durante los años más intensos de su carrera.

Además de recordar cómo la fama cambió la forma en que otras personas la veían, también compartió su opinión sobre el lado oscuro del modelaje, un entorno que, según explicó, estuvo marcado por las críticas constantes, la presión física y situaciones que hoy considera difíciles de justificar.

Cara Delevingne recuerda las humillaciones que vio en las pasarelas IG caradelevingne

¿Por qué la fama cambió la forma en que otros veían a Cara Delevingne?

Uno de los recuerdos que compartió durante la conversación tiene relación con el impacto que tuvo su éxito en algunas amistades.

La actriz explicó que después de participar en desfiles tan importantes como los de Victoria's Secret, comenzó a notar que varias personas la trataban de forma diferente.

Según relató, algunos amigos llegaron a decirle que no sabían que era tan atractiva hasta verla sobre una pasarela.

Para Cara, esos comentarios resultaban extraños porque sentía que seguía siendo exactamente la misma persona de siempre.

La modelo recordó que, de un momento a otro, muchas conversaciones dejaron de girar alrededor de su personalidad y comenzaron a enfocarse únicamente en su apariencia física.

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¿Qué fue lo que más le incomodó de la industria del modelaje?

Cara Delevingne habló sobre la presión que muchas mujeres enfrentaban dentro de la industria de la moda.

Según explicó, durante años fueron frecuentes las críticas sobre el cuerpo, la obsesión por determinados estándares de belleza y las comparaciones constantes entre modelos.

La actriz mencionó temas como la vergüenza corporal, el racismo y la presión por mantener una determinada imagen física.

Aunque reconoció que muchas modelos tenían experiencias distintas, aseguró que existía un ambiente complicado para quienes trabajaban en las pasarelas.

"Fue una época bastante dura", comentó al recordar aquellos años.

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Cara dice que se normalizaron ciertas humillaciones dentro de las pasarelas

Otro de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando habló sobre algunas experiencias que presenció durante su carrera.

Según recordó, incluso las modelos con más reconocimiento podían encontrarse con personas que utilizaban su posición para hacer comentarios ofensivos o realizar peticiones humillantes.

La actriz explicó que, en ocasiones, ciertas conductas eran vistas como algo normal dentro de determinados espacios de trabajo.

Para muchas jóvenes que apenas comenzaban su carrera, cuestionar esas actitudes no siempre era una opción sencilla.

Por ello, considera que algunas prácticas permanecieron durante años sin recibir demasiada atención pública.

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¿Ha cambiado realmente la industria de la moda?

A pesar de las experiencias negativas que recordó, Cara Delevingne considera que la situación ha mejorado respecto a cuando ella comenzó su carrera.

Según explicó, actualmente existe una conversación mucho más abierta sobre salud mental, diversidad, inclusión y bienestar dentro de la industria de la moda.

También considera que las modelos son vistas cada vez más como personas y no únicamente como una imagen destinada a vender productos.

Aunque reconoce que todavía existen desafíos pendientes, la actriz cree que la industria ha dado pasos importantes en comparación con la realidad que ella conoció durante sus primeros años en las pasarelas.