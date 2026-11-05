¿Qué pasa con su matrimonio? Aaron Taylor-Johnson es visto cenando con otra actriz

Aaron Taylor-Johnson volvió a llamar la atención, pero esta vez no fue por una película ni por un nuevo proyecto. El actor británico fue captado en Nueva York durante una salida con Riley Keough, con quien actualmente trabaja en una producción de Netflix. Las fotografías de ambos compartiendo una cena y caminando por la ciudad despertaron comentarios en redes sociales, sobre todo porque los dos están casados.

Las imágenes fueron difundidas por el medio estadounidense TMZ, que reportó que los actores salieron a comer el miércoles 4 de noviembre, después de terminar una jornada de grabaciones de Enigma Variations, una serie basada en la novela del escritor André Aciman.

De acuerdo con una fuente cercana a la producción citada por el portal, Aaron y Riley decidieron aprovechar el tiempo libre después del rodaje para compartir una comida. Durante su recorrido por las calles de Manhattan se les vio conversando y sonriendo, aparentemente disfrutando de un momento de descanso lejos de las cámaras.

Aunque las fotografías generaron curiosidad, no existe información que apunte a un romance entre los compañeros de reparto. La salida ocurrió en el contexto de las grabaciones de su nuevo proyecto y ambos mantienen relaciones matrimoniales.

¿Quién es Riley Keough, la actriz que cenó con Aaron Taylor-Johnson?

Riley Keough es una actriz estadounidense que ha desarrollado una carrera en el cine y la televisión. Sin embargo, su nombre también suele llamar la atención por su historia familiar: es hija de Lisa Marie Presley y nieta del legendario cantante Elvis Presley.

A lo largo de su trayectoria ha participado en producciones como Mad Max: Fury Road, American Honey y Daisy Jones & The Six, serie por la que recibió importantes reconocimientos.

Actualmente comparte créditos con Aaron Taylor-Johnson en Enigma Variations, adaptación televisiva de la novela publicada por André Aciman. La historia sigue a un hombre y sus experiencias sentimentales a lo largo de distintas etapas de su vida.

La filmación en Nueva York ha permitido que los protagonistas compartan varias jornadas de trabajo y, como ocurrió esta semana, también algunos momentos fuera del set.

¿Aaron Taylor-Johnson está casado? Esto se sabe de su esposa

Uno de los detalles que más comentarios provocó tras difundirse las imágenes fue la situación sentimental del actor. Aaron Taylor-Johnson está casado con la directora de cine Sam Taylor-Johnson, con quien tiene dos hijas.

La pareja se conoció durante el rodaje de Nowhere Boy, película de 2009 en la que Aaron participó como protagonista y Sam estuvo a cargo de la dirección. Su relación comenzó después de trabajar juntos y contrajeron matrimonio en 2012.

Por su parte, Riley Keough también está casada. La actriz contrajo matrimonio en 2015 con Ben Smith-Petersen, especialista de cine y doble de acción australiano, a quien conoció durante la filmación de Mad Max: Fury Road. Juntos tienen una hija.

Aaron Taylor-Johnson está casado con la directora de cine Sam Taylor-Johnson, con quien tiene dos hijas. 21metgala

Hasta ahora, ninguno de los dos actores ha hecho declaraciones sobre las fotografías ni sobre los comentarios que surgieron a partir de su salida.

Por lo tanto, la cena de Aaron Taylor-Johnson y Riley Keough no representa, por sí misma, una señal de problemas en sus respectivos matrimonios. Ambos se encuentran trabajando en la misma producción de Netflix y su encuentro fuera del set parece formar parte de la convivencia entre compañeros de trabajo.