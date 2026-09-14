Camilo Séptimo pausa sus conciertos tras el asesinato de su tecladista “Honas” Meléndez

La banda mexicana Camilo Séptimo anunció que pondrá una pausa en sus conciertos luego del asesinato de su tecladista Jonathan “Honas” Meléndez, ocurrido el martes 1 de septiembre del 2026 en un departamento ubicado dentro de un fraccionamiento residencial de Atizapán de Zaragoza, en la Zona Esmeralda.

El impacto por el asesinato de Jonathan Meléndez no fue solo en el rubro del entretenimiento y del entorno musical, sino que cimbro fuertemente a México por el grado de violencia en ese caso, puesto que el músico no fue la única víctima, también fueron asesinadas su esposa, que estaba embarazada, su hija de tres años y una joven trabajadora del hogar.

El multihomicidio generó indignación por las circunstancias particulares del crimen y porque, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el ataque habría estado relacionado con un conflicto económico.

Camilo Séptimo pone pausa tras el asesinato de “Honas” Meléndez

El caso de Jonathan Meléndez movilizó a los seguidores de Camilo Séptimo. Fans organizaron homenajes y encuentros en Ciudad de México para recordar a Jonathan y a su familia, mientras las redes sociales de la agrupación y del propio músico se convirtieron en espacios para expresar condolencias.

Además, numerosos artistas y agrupaciones se sumaron a las muestras de duelo. Entre ellos estuvieron Enjambre, Ximena Sariñana, Little Jesus y Majo Aguilar, además de otros músicos y figuras de la escena nacional.

La propia agrupación publicó un mensaje para despedir a su compañero y fundador. Manuel Mendoza y Erik Vázquez se refirieron a Jonathan como su “hermano”, dejando claro que la pérdida no solamente afectaba al proyecto musical, sino también a quienes habían trabajado con él durante más de una década.

Sabiendo que Jonathan era una pieza fundamental del grupo, este lunes 14 de septiembre Camilo Séptimo anunció que pondrán una pausa en su carrera.

Por medio de un comunicado, la banda de rock alternativo, indie y synthpop, originaria de la Ciudad de México, señaló que requieren tiempo para sentir y sanar, por lo que pospondrán las próximas fechas:

19 de septiembre en Ciudad Juárez

26 de septiembre en Naucalli

10 de octubre en Pachuca

Mientras que la presentación del 3 de octubre en Neza no podrán reprogramarla y esa queda completamente cancelada.

La banda señaló que después de una pausa tomarán espacio para reorganizarse y definir los siguientes pasos.

Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos lo que nos han acompañado todos estos años. Agradecemos profundamente el cariño, la comprensión y el respeto que hemos recibido durante estos días difíciles”, se lee en el texto.

En tanto, indicaron que cuando tengan claridad sobre el resto de la gira, nuevos proyectos y nuevas fechas, compartirán lo correspondiente por medio de canales oficiales.

Asimismo, llamaron a sus fans afectados por las fechas pospuestas a acercarse a las boleteras en donde habían adquirido sus entradas para gestionar sus reembolsos.

Cronología del asesinato de Jonathan Meléndez

Antes del 1 de septiembre : Jonathan “Honas” Meléndez, fundador y tecladista de Camilo Séptimo, habría tenido un conflicto económico con Diego Sebastián “N”, con quien mantenía una relación comercial. La Fiscalía investiga amenazas y exigencias de dinero previas al crimen.

: Jonathan “Honas” Meléndez, fundador y tecladista de Camilo Séptimo, habría tenido un conflicto económico con Diego Sebastián “N”, con quien mantenía una relación comercial. La Fiscalía investiga amenazas y exigencias de dinero previas al crimen. 31 de agosto : De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Estado de México, habría comenzado la fase final de planeación del ataque contra Jonathan y su familia.

1 de septiembre, por la tarde : Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” llegaron al fraccionamiento donde vivía Jonathan, en Atizapán de Zaragoza. La relación previa entre Jonathan y Diego habría facilitado el acceso al lugar.

1 de septiembre : Ana Paola González, esposa de Jonathan y embarazada, llegó al domicilio con sus dos hijos. También se encontraba ahí Aleyda Romero , trabajadora del hogar de 21 años.

1 de septiembre : Jonathan regresó a su casa después de salir a jugar pádel. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, posteriormente ocurrió el multihomicidio. Murieron Jonathan, Ana Paola, su hija de tres años y Aleyda Romero; también fue asesinado el perro de la familia. El hijo de seis años sobrevivió.

1 de septiembre, noche : Los presuntos responsables abandonaron el inmueble. La Fiscalía utilizó videos de seguridad, testimonios y otros indicios para reconstruir sus movimientos.

2 de septiembre : Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” , señalados por su probable participación en el multihomicidio. Posteriormente fueron trasladados al penal de Barrientos.

3-8 de septiembre : La Fiscalía dio a conocer parte de su investigación. La principal línea apunta a un conflicto económico , presuntamente relacionado con dinero y una cartera de criptomonedas. La defensa, por su parte, cuestionó la investigación y denunció presuntas irregularidades durante la detención.

9 de septiembre : Una jueza determinó vincular a proceso a Diego Sebastián y Gerardo por su probable participación en los hechos. La Fiscalía presentó, entre otros elementos, videos, testimonios y datos sobre la relación entre Jonathan y uno de los acusados.

Hasta el 14 de septiembre: Ambos permanecen en prisión preventiva y la Fiscalía cuenta con cuatro meses de investigación complementaria para reunir más pruebas. Todavía no existe una sentencia , por lo que jurídicamente deben ser considerados imputados/procesados y no culpables definitivos.

¿Quién es Camilo Séptimo?

Camilo Séptimo es una banda mexicana de rock alternativo, indie y synthpop originaria de la Ciudad de México. El grupo se formó en 2013 y comenzó a destacar por combinar guitarras, sintetizadores y sonidos electrónicos con letras relacionadas principalmente con el amor, el desamor y las relaciones personales. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “No confíes en mí”, “Vicio”, “Miénteme”, “Inevitable”, “No te puedo olvidar” y “Contacto”.

La agrupación fue fundada por Manuel Mendoza “Coe”, Erik Vázquez y Jonathan “Honas” Meléndez. Con trabajos como Maya y Óleos, Camilo Séptimo fue ganando reconocimiento dentro de la escena alternativa mexicana hasta presentarse en importantes recintos y festivales del país. Su propuesta musical se distingue por una combinación de rock, pop alternativo y electrónica, además de una estética marcada por elementos espaciales y psicodélicos.

Jonathan “Honas” Meléndez no era únicamente integrante de Camilo Séptimo, sino uno de sus tres fundadores y una pieza importante en la construcción del sonido de la banda, especialmente por su trabajo con los teclados y sintetizadores. Por ello, su asesinato el 1 de septiembre de 2026 representó una pérdida especialmente significativa para el grupo y para la escena musical alternativa mexicana, donde la trayectoria de la banda y el papel de Jonathan han cobrado nuevamente relevancia tras el crimen.