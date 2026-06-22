Camila Sodi hospitalizada por una histerectomía, ¿qué es y por qué se realiza?

La actriz, cantante y modelo mexicana, Camila Sodi, fue hospitalizada por una histerectomía, lo que provocó que sus seguidores buscaran conocer más sobre el procedimiento al que fue sometida.

Tras la muerte de su madre, la actriz ha mantenido un perfil más discreto. Lo último que dio a conocer fue la publicación de su libro en donde habla sobre el duelo. Sin embargo, vuelve a estar en tendencia su nombre debido a una importante cirugía a la que fue sometida.

Camila Sodi hospitalizada

Camila Sodi fue hospitalizada. Especial

Fue la misma actriz quien compartió, a través de historias en su cuenta de Instagram, que fue sometida a una histerectomía.

Con imágenes desde el hospital y palabras de gratitud, Camila Sodi dejó ver que pasó por un procedimiento delicado, pero también transformador.

Aunque no dio mayores detalles, la también cantante informó sobre el procedimiento que le hicieron y actualizó sobre su estado de salud.

Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”, escribió.

En otra publicación, Sodi dedicó unas palabras al personal médico que la estuvo atendiendo y les agradeció por su apoyo y cuidado.

Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias enfermeras que me bañaban y cuidaban tan lindas”, publicó.

Asimismo, la actriz se dirigió a sus fans y a todas las mujeres que han pasado por este tipo de procedimientos:

Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, agregó.

Camila Sodi no reveló las razones médicas que la llevaron a someterse a la intervención, pero aseguró que se encuentra en un proceso de recuperación, acompañada de sus seres queridos.

¿Qué es una histerectomía y por qué se realiza?

Camila Sodi fue hospitalizada. Especial

Una histerectomía es una cirugía en la que se realiza la extirpación del útero, el órgano donde se desarrolla un embarazo.

Se trata de un procedimiento ginecológico que puede hacerse por diferentes motivos médicos y, dependiendo del caso, puede implicar retirar únicamente el útero o también otros órganos cercanos, como el cuello uterino, las trompas de Falopio o los ovarios.

Existen varios tipos de histerectomía:

Histerectomía total: se retiran el útero y el cuello uterino. Es una de las formas más comunes.

Histerectomía parcial o subtotal: se elimina la parte superior del útero, pero se conserva el cuello uterino.

Histerectomía radical: además del útero y cuello uterino, se retiran tejidos cercanos; suele realizarse en algunos casos de cáncer ginecológico.

Histerectomía con extracción de ovarios y trompas: puede indicarse cuando existe riesgo de ciertas enfermedades o como parte de un tratamiento específico.

Los médicos pueden recomendar esta cirugía cuando otros tratamientos no funcionan o cuando existe una condición que requiere retirar el útero, como fibromas uterinos, endometriosis severa, sangrado uterino anormal, cáncer de útero, cuello uterino u ovarios, así como adenomiosis.

Después de una histerectomía, la persona ya no puede quedar embarazada ni tener menstruaciones, debido a que el útero fue retirado. Sin embargo, los efectos hormonales dependen de si los ovarios permanecen o no.

Si los ovarios se conservan, pueden seguir produciendo hormonas y la menopausia no necesariamente llega de inmediato. Si también se retiran los ovarios, puede producirse una menopausia quirúrgica, con síntomas como cambios hormonales, sofocos o alteraciones del sueño.

El tiempo de recuperación depende del tipo de cirugía realizada. Algunas histerectomías pueden hacerse mediante técnicas mínimamente invasivas, como laparoscopia, mientras que otras requieren una incisión abdominal y una recuperación más prolongada.