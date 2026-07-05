Camila Cabello apoya a México antes del partido contra Inglaterra

Camila Cabello volvió a mostrar su apoyo a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. La cantante compartió en redes sociales una serie de fotografías en las que aparece usando una prenda inspirada en el jersey verde de México, justo antes del partido del Tri contra Inglaterra en los octavos de final.

Junto a las imágenes, Camila escribió un mensaje breve, pero suficiente para encender a los fans mexicanos:

“¡VAMOS MEXICOOOOO!”.

Camila Cabello se suma al apoyo por México

En las fotografías, Camila Cabello posa con un vestido verde strapless con el escudo de México, en una sesión de estilo casual y festiva.

Camila Cabello Especial

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente de fans mexicanos que celebraron el gesto de la cantante en plena fiebre mundialista.

No es la primera vez que Camila muestra simpatía por el Tri durante esta Copa del Mundo. Días antes, la artista ya había sido vista usando un jersey de la Selección Mexicana, lo que provocó comentarios entre seguidores que la adoptaron como una nueva “amuleto” pop del equipo.

Camila Cabello compartió algunas imágenes en sus redes sociales Especial

México enfrenta a Inglaterra en octavos del Mundial 2026

México se mide contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se disputa en el Estadio Azteca y que representa uno de los duelos más importantes para el Tri en décadas.

La selección mexicana llega invicta, con una defensa sólida y el apoyo de miles de aficionados en casa. Inglaterra, por su parte, llega como una de las potencias del torneo y con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.

El cruce ha generado enorme expectativa porque México busca volver a cuartos de final en una Copa del Mundo, algo que no logra desde 1986.

Camila Cabello y su conexión con el Mundial

Camila Cabello ha sido una de las celebridades internacionales que se han sumado al ambiente del Mundial 2026.

Su apoyo a México llamó la atención porque apareció justo en una de las etapas más tensas del torneo, cuando el Tri se juega el pase a cuartos de final frente a Inglaterra.

Además, la cantante ya había reaccionado a otros momentos de la Selección Mexicana durante la competencia, por lo que su publicación no se sintió como un gesto aislado, sino como parte de una pequeña narrativa mundialista que sus fans han seguido con entusiasmo.

bgpa