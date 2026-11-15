Calendario de adviento de Kim Kardashian desata críticas: ¿cuánto cuesta y qué contiene?

La marca de ropa y accesorios Skims, fundada por la empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian, anunció que devolverá el dinero o concederá créditos a las personas que compraron su calendario de adviento, luego de recibir numerosas críticas por los artículos incluidos en el producto, cuyo precio era de 148 dólares (aproximadamente 2 mil 747 pesos mexicanos), sin considerar el precio de envío.

Ante la controversia, un representante de la compañía reconoció que “para algunos, el calendario no cumplió con las expectativas”. Asimismo, confirmó que el equipo de Skims se puso en contacto directamente con los compradores para ofrecerles dos alternativas: recibir un reembolso por el total de su compra o un crédito para adquirir otros productos de la marca.

Foto: X@champagnmamiwtf

El artículo fue promocionado como una caja especial de temporada que contenía “doce días de sorpresas divertidas” y algunos de los productos favoritos de uso cotidiano de la firma. Sin embargo, su contenido terminó convirtiéndose en motivo de inconformidad entre los consumidores.

SKIMS es una firma enfocada en el diseño y comercialización de prendas moldeadoras, ropa íntima, conjuntos cómodos para estar en casa y básicos para el día a día.

¿Qué contenía el calendario de adviento de Skims?

En su interior había cuatro llaveros, accesorios para sujetar el cabello, horquillas y un pequeño muñeco de tela con el logotipo de Skims. Aunque la empresa señaló que se trataba de artículos exclusivos de esta presentación, los compradores consideraron que los objetos no correspondían al costo del calendario.

Foto: Instagram sabrikolod

Usuarios de TikTok se burlan del calendario

Las inconformidades no tardaron en trasladarse a las redes sociales, particularmente a TikTok, donde varios usuarios compartieron videos mientras descubrían los artículos que venían en la caja de Kim Kardashian.

Uno de los compradores expresó su frustración al considerar que podía encontrar productos similares en establecimientos económicos.

Las críticas también incluyeron calificativos como “el peor calendario de adviento que jamás haya existido”. Otros internautas compararon los accesorios con objetos que “mi gato recoge por la casa”, mientras que una persona consideró que el contenido parecía “un montón de cosas que Kim Kardashian estaba vaciando de su mesita de noche”.

Pese a los señalamientos, el producto consiguió agotarse en la página oficial de Skims. Por ello, quienes todavía estaban interesados en comprarlo únicamente podían registrarse en una lista de espera.

Captura de pantalla de Instagram de Kim Kardashian (Foto: kimkardashian)

¿Por qué los calendarios de adviento generan tantas expectativas?

La controversia alrededor del haz lanzamiento de Skims también refleja el crecimiento de los calendarios de adviento como artículos de colección y productos de lujo. Esta tendencia ha sido impulsada, en buena medida, por los videos de unboxing que circulan en plataformas digitales.

Aunque estos lanzamientos pueden convertirse en una oportunidad para ofrecer experiencias diferentes a los compradores, también existe el riesgo de que los artículos no cumplan con lo que el público espera.

Skims fue fundada en 2019 por Kim Kardashian, quien consiguió consolidar la firma como uno de sus principales negocios y alcanzar el estatus de multimillonaria, según la revista Forbes. En 2025, la compañía alcanzó una valoración de 5 mil millones de dólares después de obtener una nueva ronda de financiamiento.