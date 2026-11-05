¿Kim Kardashian, rechazada por un jugador de la NBA? Danilo Gallinari cuenta qué pasó

Danilo Gallinari tenía 22 años y jugaba con los New York Knicks cuando la agencia que representaba a Kim Kardashian contactó al equipo para invitarlo a participar en su reality.

El italiano recordó cómo recibió la propuesta y por qué la rechazó durante su visita a la Ciudad de México, en el marco del partido de temporada regular de la NBA entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers en la Arena CDMX.

La agencia que representaba a Kim Kardashian se acercó al equipo de relaciones públicas de los Knicks para pedir que un jugador, que era yo, participara en el programa”, recordó Gallinari.

En 2011, Wetpaint Entertainment publicó que la producción de Kourtney & Kim Take New York quería saber si Gallinari estaría dispuesto a salir con Kardashian para la primera temporada del programa, que se estrenó en enero de ese año.

Durante su visita a la Ciudad de México por el NBA Mexico City Game 2026, Danilo Gallinari fue cuestionado sobre la propuesta que recibió para participar en el reality de Kim Kardashian y recordó cómo decidió rechazarla. Francisco Vignau Zenteno

En su relato en la Ciudad de México, Gallinari habló de una invitación a participar en el reality. El italiano recordó que la posibilidad se discutió durante varios días y que una de las preguntas era cuánto control tendría sobre el guion.

Una semana para decidir

Gallinari contó que durante una semana entrenó por las mañanas y por las tardes se reunió con el equipo de relaciones públicas de los Knicks. En esas conversaciones repasaron qué podía hacer en el programa, qué convenía evitar y cuánto margen tendría para decidir cómo aparecería en pantalla.

Era muy joven”, recordó el italiano, quien reconoció que participar en el reality era una gran oportunidad. Tras las reuniones, Gallinari tomó su decisión. “Al final decidí que no iba a hacerlo, que no iba a participar en el programa”.

Para explicar lo que podía implicar aceptar la oferta, Gallinari puso como ejemplo a Kris Humphries, el jugador de la NBA que se casó con Kardashian en 2011. “Una vez que decides hacer algo así, te cambia la vida”, dijo el exjugador.

Ese mismo año, Gallinari dejó Nueva York rumbo a los Denver Nuggets como parte del traspaso que llevó a Carmelo Anthony a los Knicks. El italiano disputó 14 temporadas y 777 partidos en la NBA y se retiró en diciembre de 2025 con 11,607 puntos, la mayor cifra para un jugador de su país en la liga.