¿BTS en el medio tiempo del Super Bowl? Jungkook casi logra su participación

¿BTS se presentará en el medio tiempo del Super Bowl? El grupo más famoso de K-pop suena fuerte para el próximo 2027; sin embargo, este sueño ya pudo haber sido cumplido por Jungkook, quien casi logra su participación hace unos pocos años.

El Super Bowl no es solo la culminación de la temporada de fútbol americano; es, posiblemente, la plataforma de marketing y entretenimiento más imponente del planeta.

Durante trece minutos, el mundo se detiene para observar un espectáculo que ha sido liderado por leyendas de la talla de Michael Jackson, Prince, Beyoncé, Usher o Bad Bunny.

J-Hope, miembro de BTS, mencionó recientemente lo mucho que le gustaría participar en este evento deportivo pero, ¿existe realmente la posibilidad de lograrlo? La posibilidad de ver a los siete integrantes de Seúl bajo las luces de un estadio de la NFL ha pasado de ser un sueño de los fans a una conversación seria en los pasillos de la industria.

¿BTS actuará en el medio tiempo del Super Bowl? X @aboutmusic

¿Jungkook pudo haber participado en el Super Bowl?

En una entrevista reciente con BTS, se confirmó que Jungkook casi logra su participación en el medio tiempo del Super Bowl, según palabras de RM:

Usher invitó a Jungkook a actuar con él en el Super Bowl (de 2024), pero no pudo hacerlo debido a su servicio militar.

No hay que olvidar que Jungkook lanzó una colaboración con Usher, de su canción “Standing next to you”, e incluso grabaron un video musical antes de que el vocalista de BTS tuviera listo su alistamiento en el ejército de Corea del Sur.

¿BTS actuará en el medio tiempo del Super Bowl? X @bts_bighit

¿BTS actuará en el medio tiempo del Super Bowl?

A la pregunta de si BTS está interesado en participar en el medio tiempo del Super Bowl, Jimin respondió:

No podemos hacerlo a menos que nos inviten.

Mientras que RM completó:

Quizás si pasa el tiempo y la gente cambia de opinión. Todo el mundo está viendo Parasite, todas estas grandes obras de la cultura coreana, así que si hay una oportunidad, sin duda queremos hacerlo algún día.

Por su lado, Jin reconoció que ya se imagina cómo sería su espectáculo. El Super Bowl es mencionado implícitamente por BTS como una de las "últimas fronteras" por conquistar, un hito que validaría su estatus no solo como ídolos de K-pop, sino como iconos de la cultura popular universal.

¿BTS actuará en el medio tiempo del Super Bowl? X @bts_bighit

¿Por qué el 2026 es el año de BTS?

Con el regreso de BTS a los escenarios mediante su tour “ARIRANG”, la industria del entretenimiento ya está haciendo apuestas. El Super Bowl de 2027 aparece en el horizonte como el escenario perfecto para un re-debut global de BTS.

Tras el éxito de las últimas ediciones bajo el patrocinio de Apple Music, la NFL busca actos que garanticen audiencias internacionales masivas, como sucedió con Bad Bunny. BTS garantiza una audiencia en Asia y Latinoamérica que ningún otro artista actual puede igualar.

La historia del grupo de K-pop más grande del mundo para actuar en el evento deportivo más importante de Estados Unidos es una narrativa demasiado poderosa para que los productores de Hollywood la ignoren.