BTS explota el ticketing mexicano… ¡Fue una masacre!

Como si fuera una guerra sin cuartel, ayer los fans de BTS agotaron en una hora los boletos para los tres shows que la banda ofrecerá en la capital del país en mayo próximo.

La adquisición de entradas para cualquier show hoy en día es toda una aventura poder conseguirlas... pero para una banda como BTS es casi una proeza sobrehumana ya que más de 180 mil personas que se registraron previamente y tenían su Army Membership —ambos requisitos indispensables para poder adquirir los boletos— comenzaron la batalla por los codiciados tickets antes de las nueve de la mañana.

Desde horas antes las ARMY abrieron sus navegadores y aplicaciones en todos los dispositivos que tuvieron disponibles para poder entrar a la fila virtual que estableció Ticketmaster para así ir comprando las entradas de forma ordenada. Cuando el portal abrió sus puertas fue un todo por el todo. El mapa estaba visible y el momento de elegir un lugar conociendo previamente “el rango” de precios había llegado.

Aquí fue donde la cosa se puso buena porque si bien los precios de los boletos se dieron a conocer antes de la preventa, éstos costos estaban distribuidos en diferentes zonas. Es decir, en una misma zona de color, por ejemplo la naranja, los precios varían porque están dentro de un rango.

Desde que se anunció que la banda visitaría México el pasado 13 de enero, los ARMY solicitaron a Ocesa y a Ticketmaster que hubiera claridad en los costos y el mapa previo a que comenzara la preventa de boletos, incluso pidieron el apoyo de Profeco para que esto sucediera, ya que es un derecho que tienen los consumidores.

“Los boletos para BTS WORLD TOUR ARIRANG EN LA CIUDAD DE MÉXICO han sido fijados por la gira en los siguientes rangos de precio: $1,767 MXN, $2,840 MXN, $4,476 MXN, $4,948 MXN, $8,010 MXN, $8,482 MXN, $8,953 MXN y $13,330 MXN (con cargos incluidos), más un $50 MXN por procesamiento de orden.

“Los boletos VIP tendrán un precio máximo de $17,782 MXN. Todos los cargos se aplicarán al momento de la compra. Los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni la venta general. Los boletos están sujetos a disponibilidad”, se lee en el comunicado en las redes sociales de Ocesa K-Pop.

Entonces, ya en la fila con código listo hubo personas que tenían el dinero exacto para el costo de uno de los precios que venía en el comunicado, sin embargo a la hora de elegir los lugares el precio cambiaba ya que la venta se hizo sobre rango de costos y no costos fijos, lo cual, obviamente, desató la furia del ARMY.

“Aunque el mapa de BTS en México refleja únicamente ocho diferentes secciones (incluyendo PCD), nos metieron 21 (SÍ VEINTIÚN) precios diferentes...”, explica @mx_tickets en su cuenta de X donde también colocó la lista de los precios que iban desde mil 767 hasta, sí, los 17 mil 782 pesos que anunció la boletera.

Otro de los detalles que surgió durante la preventa de los boletos fue que en el comunicado de la promotora se señaló que los precios ya tenían los cargos incluidos, por lo que para muchos fans fue una sorpresa tener que pagar cargos extra a la hora de hacer su compra, como fue el caso de @jktataa.

“Mentirosos, yo compré uno de 9,044 y me metieron 2 mil de cargos. Según ya venía con cargos y nada, MENTIROSOS”, se lee en su cuenta de X acompañando la imagen del cargo que pasó de 18 mil 88 pesos a 22 mil 479 por los dos boletos que compró.

“@Profeco definitivamente no hubo transparencia en la publicación de precios, sólo eran rangos, en una fila te costaban 3 mil y la de atrás 4 mil, se manchó @Ticketmaster_Me no pueden ser más deshonestos, neta!! Lo logré, sí.. pero a su precio!”, escribió @apateapatito en su cuenta de X.

La molestia también se disparó porque hubo personas que, aun sin tener el código para la compra, accedieron al sitio para revisar el mapa y los precios, pero sin comprar, lo que provocó que otros en la fila no tuvieran la oportunidad.

“Hay usuarios que entraron a la preventa sin comprar boletos y transmitir Live en TikTok. Ticketmaster desde la sala de espera debería pedir el código de membresía y no hasta hacer el pago/comprar”, escribió @Min_Min_Suk en X.

Finalmente la venta para boletos en las tres fechas se realizó en poco más de una hora, ya que a las 10:15 de la mañana la página de la boletera ya lanzaba el mensaje de que los boletos se habían agotado.

¡Ah!, pero aquellos que no alcanzaron entrada aún tenían una esperanza: la reventa.

Así, a los pocos minutos de haberse cerrado la preventa, sitios como Stunhub, Helloticket y Viagogo ya estaban ofertando, con todo y mapa, boletos para las tres fechas de BTS en México con boletos que alcanzaban un costo de poco más de 62 mil pesos, horas más tarde los tickets alcanzaron precios de más de 120 mil pesos. Los usuarios descubrieron que este sitio de reventa estadunidense contaba con más de 200 entradas para cada uno de los shows.

La ira del ARMY creció aun más ya que si bien habían luchado por tener claridad antes de la compra, lo cual no le pareció a muchos, no estaban dispuestos a convertirse en parte del problema de la reventa en México.

Por lo que no dudaron en solicitarle a aquellos verdaderamente fanáticos que no adquirieran estos boletos porque “entonces el problema nunca va a terminar y los precios serán los que se les pegue la gana”, escribió una chica en un comentario de TikTok, mientras que otros no dudaron en sugerir que a los revendedores de boletos les debería de suceder lo que a los revendedores de roscas de reyes: “que se les queden todos”.

Y para que esto pase, el ARMY abrió diferentes hilos en X para que en esta red social, donde se organizaron para pedir claridad en la información de la preventa, se denunciara a los revendedores de los boletos y no se les comprara.

En X, Instagram y TikTok, el tema se volvió tendencia. Usuarios compartieron capturas de precios, memes y mensajes de frustración, mientras otros pidieron a las autoridades y a las promotoras medidas más estrictas contra la reventa no autorizada.

Algunos fans incluso señalaron que bots y compradores masivos habrían acaparado boletos durante la preventa, alimentando un mercado secundario que deja fuera a los verdaderos seguidores.

“Es tiempo de denunciar a http://hellotickets.com y http://viagogo.com a @Profeco por costos excesivos en reventa ya que lamentablemente en México no puedes denunciar por revender, que mmds #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY #ARMYNoCompraReventa”, escribió @dhandcplay en X.

Incluso algunos ARMY, principalmente en X y TikTok, convocan a hacer una demanda colectiva frente a la Profeco en contra de Ocesa y Ticketmaster, no sólo por el tema de los rangos de precio, sino porque a pesar de los requerimientos para formar parte de la preventa exclusiva para fans, miles de fanáticos no consiguieron una entrada, pero hay una gran oferta en internet.