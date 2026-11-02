Britney Spears arremete contra su hermana y su ex con foto de Dakota Fanning haciendo la “Britney señal”

Britney Spears acusó a su hermana menor, Jamie Lynn Spears, y su exesposo, Kevin Federline, de haberla hecho sentir como una esclava, por el trato que, según su versión, recibió durante años.

A través de una publicación en redes sociales, Britney expresó su frustración por las experiencias que vivió con las personas más cercanas a ella y dejó claro que todavía arrastra heridas relacionadas con su entorno familiar.

La artista, de 44 años, acompañó el texto con una fotografía de la actriz Dakota Fanning haciendo un gesto obsceno, tomada de la película de 2003 Uptown Girls.

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de maltrato

Britney Spears arremete contra su hermana y su ex. @britneyspears

En su mensaje, Britney aseguró que algunos de sus familiares guardaban secretos y habían hecho cosas a sus espaldas, mientras ella se dedicaba a trabajar para su padre.

La intérprete cerró su mensaje con una frase que llamó especialmente la atención:

¡Encontraré una nueva familia!”.

Una de las acusaciones estuvo dirigida a su hermana Jamie Lynn Spears, con quien mantiene una relación complicada desde hace varios años.

Britney recordó una situación que, según contó, ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando viajaba a Luisiana para visitar a su familia. La cantante aseguró que, durante esas visitas, que podían prolongarse hasta dos semanas, su hermana nunca le permitió cargar en brazos a su sobrina Ivey.

Jamie Lynn nunca me dejó cargar a Ivy ni una sola vez cuando iba a Luisiana durante el COVID, en viajes de dos semanas”, expresó.

Este reproche vuelve a poner de manifiesto las diferencias entre las dos hermanas, cuya relación se deterioró públicamente después de que Jamie Lynn publicara sus memorias en 2022, “Things I Should Have Said”.

En aquel momento, Britney cuestionó que su hermana hablara de asuntos personales y familiares en su libro, especialmente porque consideraba que no la había apoyado durante los años más difíciles de su vida, cuando permanecía bajo una tutela legal controlada por su padre.

Jamie Lynn, por su parte, ha ofrecido una versión diferente de su relación y ha rechazado algunas de las críticas de Britney. De hecho, una fuente cercana a ella contradijo recientemente la afirmación sobre la sobrina Ivey y aseguró que la cantante sí había podido cargar a la niña.

La otra dura crítica de Spears fue contra Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James.

Britney recordó un episodio que, según su relato, ocurrió cuando acudía a la casa de Federline para recoger a los niños. La cantante aseguró que él ni siquiera le permitía utilizar el baño durante esas visitas.

¡Y Kevin no me dejaba usar el baño cuando iba a recoger a mis hijos a su casa!”, escribió.

La relación entre ambos ha estado marcada por años de conflictos, especialmente después de su divorcio en 2007 y de la posterior disputa por la custodia de sus hijos. Durante mucho tiempo, Federline tuvo la custodia principal de los menores, mientras Britney atravesaba una etapa especialmente complicada en el ámbito personal y legal.

Las diferencias volvieron a hacerse públicas en distintas ocasiones, especialmente a raíz de las declaraciones de ambos sobre la crianza de sus hijos y los acontecimientos familiares.

En 2025, Federline publicó sus propias memorias, "You Thought You Knew”, en las que también abordó su relación con la cantante y diferentes episodios de su vida familiar.

Los casi 13 años de tutela que marcaron la vida de Britney Spears

Para comprender por qué Britney utiliza expresiones tan contundentes al hablar de su familia, es necesario recordar el periodo en el que estuvo sometida a una tutela legal.

En 2008, después de atravesar una crisis personal y de enfrentarse a problemas relacionados con la custodia de sus hijos, la cantante quedó bajo una tutela judicial que otorgó a su padre, Jamie Spears, un importante control sobre sus asuntos personales y financieros.

El régimen se prolongó durante casi 13 años. Durante ese tiempo, Britney denunció que no podía tomar libremente decisiones fundamentales sobre su propia vida y que se sentía sometida a un control constante.

En junio de 2021, durante una audiencia judicial, la artista habló públicamente de sus experiencias y pidió que terminara la tutela. Sus declaraciones tuvieron una enorme repercusión internacional y dieron todavía más fuerza al movimiento #FreeBritney.

Finalmente, el 12 de noviembre de 2021, un tribunal puso fin a la tutela, después de casi 13 años.

Desde entonces, Britney ha hablado en diferentes ocasiones del dolor que le produjo aquella etapa y de la decepción que siente hacia algunos familiares, a quienes considera responsables de no haberla protegido ni apoyado cuando más lo necesitaba.

¿Qué es la “Britney señal”?

La “Britney señal” es una expresión popular que hace referencia al gesto de levantar el dedo medio de la mano, una señal obscena que se utiliza para mostrar rechazo, molestia o desafío hacia alguien. Su nombre está relacionado con Britney Spears, quien en distintas ocasiones ha sido fotografiada y grabada haciendo este gesto frente a las cámaras y los paparazzi.

Con el paso del tiempo, este gesto se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la cantante durante sus enfrentamientos con los medios de comunicación. En México y otros países, la expresión comenzó a utilizarse de manera humorística para describir el momento en que alguien muestra su hartazgo o decide responder con una señal contundente.