Bridgerton, ¡fuera máscaras!; amor a primera vista

Una de las tramas que existe desde hace mucho tiempo en las historias de amor es aquella en la que una joven de buen corazón y pocos recursos termina volviéndose el interés amoroso de un apuesto hombre de posición social alta. Suena como a un cuento que ya se ha contado, ¿no? Pero lo interesante es cómo ese camino de la historia ha cambiado con el paso del tiempo.

Los chicos ya no son siempre lo que la sociedad dicta, y las chicas tampoco. En una época en la que las mujeres siguen siendo buenas y lindas, pero también son emprendedoras, empoderadas y alzan la voz, Luke Thompson y Yerin Ha se encuentran satisfechos de haber roto estereotipos con Benedict y Sophie, personajes a los que dan vida en la cuarta temporada de Bridgerton.

“Fue realmente un placer poder vivir este cuento de hadas y recrearlo. Creo que es por eso que la gente ama las historias como Cenicienta y los cuentos de hadas en general: te devuelve a esa calidad infantil y a tu juventud. Al mismo tiempo, fue increíble grabar esas escenas”, compartió Yerin.

“La narrativa de Cenicienta atrae por el escapismo de sentirse visto a primera vista por alguien. Él sólo ve a esta hermosa mujer y ella ve a este príncipe encantador. Pero en Bridgerton no todo es brillo y glamour; profundizamos en la realidad de lo que es realmente enamorarse de alguien a primera vista”, agregó la actriz.

Si bien los príncipes de los cuentos suelen ser elegantes, valientes y el estándar del statu quo, Benedict Bridgerton es, en palabras del mismo Luke Thompson, “un desastre”.

“¡Sí, es un desastre! Lo divertido de jugar con una historia como Cenicienta es que piensas que se va a dar de la manera conocida; cuando el Príncipe y Cenicienta se encuentran de nuevo, esperas ese momento de reconocimiento, pero él no lo hace”, dijo entre risas Luke.

“Benedict es bastante vacilante. Es extraño que no reconozca que hay algo en él, porque le encanta el romance, pero no se le da bien la realidad y lo que ésta requiere: negociar una relación real. Está un poco atrapado en el mundo de las hadas”, detalló el actor para Excélsior.

Química frente a la cámara

Para que una historia de amor funcione se necesita química, y para Yerin y Luke eso comenzó antes del rodaje. Él llevaba ya tres temporadas dominando al segundo hijo de la familia; ella llegaba por primera vez a este universo en expansión.

“Tenía la intuición de que íbamos a descubrirlo sobre la marcha, que no íbamos a forzar nada para que hubiera química. Simplemente dijimos: ‘Vale, emprendamos esta aventura juntos’”, relató Thompson sobre el noviazgo de sus personajes.

“Nos entendimos bien. La química en la vida no se traduce necesariamente en química en la pantalla; los actores se sienten mucho más cómodos viviendo en ese mundo imaginario. Probablemente me dio mucha más vergüenza conocerla en persona que hacer las escenas”, confesó Luke.

Por su parte, Yerin Ha destacó el recibimiento del equipo: “Fui la nueva en el set pero fue muy fácil. El elenco y todos son tan dulces; realmente se siente como un esfuerzo colaborativo. Todos quieren crear la mejor historia de amor en la televisión y, trabajando con actores talentosos como Luke, es fácil crear algo con lo que la gente se conecte”, explicó.

El estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, ambientada en la Regencia Británica justo veinte años antes de que Victoria ascienda al trono, llegará en dos partes a Netflix: la primera hoy 29 de enero y la segunda en febrero.

El dato

De la serie

· Estreno Parte 1: 29 de enero de 2026 (cuatro episodios).

· Estreno Parte 2: 26 de febrero de 2026 (cuatro episodios).

· La saga: Los ocho libros escritos por Julia Quinn se publicaron originalmente entre 2000 y 2006.

El dato

Inspiración

· Esta entrega se basa en Te doy mi corazón, el tercer libro de la saga de Julia Quinn que adapta Shonda Rhimes desde su productora Shondaland.