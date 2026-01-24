Brenda Bezares destapa la verdad detrás de su casi RUPTURA con "Mayito"

Lo que parecía una charla más en televisión terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del programa ¿Apostarías por mí?. Brenda Bezares y Mario “Mayito” se sinceraron frente a los participantes y destaparon una verdad que por años había permanecido en silencio: hubo un momento en el que ella ya tenía la maleta mentalmente hecha y el corazón roto.

Con la voz entrecortada, Brenda recordó que la crisis más fuerte de su matrimonio llegó cuando Mario tomó la decisión de trabajar con Paco Stanley, una elección profesional que ella nunca apoyó del todo… pero que aceptó por amor.

La segunda crisis fuerte fue cuando él decide trabajar con el señor Stanley. Yo no estaba de acuerdo. Le decía ‘no me gusta, no quiero’, y él me decía ‘es mi trampolín

"Es mi trampolín": la decisión que lo cambió todo

Desde la perspectiva de Mario Bezares, aquella etapa representaba una oportunidad única. Venía de un programa exitoso, pero quería mostrarse tal como era, sin personajes ni máscaras.

“Yo venía de ‘Anabel’, pero siempre termina siendo un equipo. Esta era la oportunidad de ser yo mismo. Le pedí que me diera la oportunidad”, explicó.

Aunque Brenda se resistía, decidió apoyarlo. Sin embargo, ese respaldo tuvo un costo emocional enorme. Las ausencias, el consumo de alcohol y las diferencias entre sus formas de ver la vida comenzaron a pasar factura.

Venimos de familias muy diferentes. Estábamos muy mal. Yo ya había tomado la decisión de irme a Monterrey, confesó

Cuando el amor se pone a prueba de verdad

La situación escaló hasta convertirse en lo que ambos describen como “el infierno”. Con dos hijos pequeños —el menor apenas tenía un año—, la pareja enfrentó no solo una crisis matrimonial, sino una tormenta mediática y legal que los puso contra la pared.

Mario recordó uno de los momentos más duros:

Brenda llegó conmigo y me dijo: ‘Dime la verdad para saber con quién estoy casada’. Yo le juré que no tenía nada que ver con eso

Ella le creyó. Y esa decisión lo cambió todo.

Antes de tomar una decisión, primero tenemos que ver cómo te saco, le dijo Brenda

¿Por qué no se divorciaron?

La respuesta no es sencilla, pero Brenda la explicó con una honestidad brutal. A pesar del desgaste, del dolor y de las ganas de huir, hubo algo que la detuvo: el corazón.

Estuvo acusado de algo que no hizo, pasó año y medio en la cárcel… Yo tenía que decidir si me iba o me quedaba. Y me di cuenta de que no tenía corazón para dejarlo, confesó.

La solución no fue idealizada ni romántica. Fue real. Decidieron ponerle “pausa” al matrimonio, concentrarse en que Mario saliera adelante y después, solo después, ver si su relación podía salvarse.

Así se conocieron Brenda y Mario Bezares

Mucho antes de las crisis, los escándalos y las pruebas extremas, la historia de amor de Brenda y Mario comenzó de forma sencilla. Se conocieron a finales de los años 80 en Monterrey, cuando ambos trabajaban en el medio artístico y coincidieron en proyectos de televisión.

El flechazo fue inmediato. Entre ensayos, llamadas largas y sueños compartidos, construyeron una relación que pronto se transformó en matrimonio y familia. Lo que nunca imaginaron fue todo lo que tendrían que enfrentar para mantenerse juntos.

Hoy, Brenda y Mario Bezares miran atrás con dolor, pero también con orgullo. No porque todo haya sido perfecto, sino porque sobrevivieron a lo impensable.

