Bonnie Tyler despierta del coma; sigue grave

Bonnie Tyler, cantante galesa reconocida mundialmente por éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, despertó del coma inducido en el que permanecía tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de emergencia.

La artista, de 75 años, continúa hospitalizada en Faro, Portugal, y aunque su recuperación muestra señales alentadoras, su estado de salud sigue siendo grave. De acuerdo con reportes internacionales, Tyler permanece en cuidados intensivos y bajo vigilancia médica constante.

Su equipo confirmó que la cantante ya no se encuentra en coma, pero advirtió que el proceso de recuperación será lento.

“Sigue muy enferma”, señalaron sus representantes, al explicar que la evolución ha sido gradual.

¿Cuál es el estado de salud de Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler ya despertó del coma inducido, pero su condición continúa siendo delicada.

La cantante permanece internada en un hospital de Faro, Portugal, donde ha recibido atención médica desde que fue ingresada por una emergencia intestinal. Según su equipo, aunque hay avances en su recuperación, todavía se encuentra en una etapa crítica y bajo cuidados intensivos.

Bonnie Tyler fue hospitalizada Grosby Group

Debido a su estado de salud, todos sus conciertos programados hasta finales de agosto fueron cancelados o pospuestos. Por ahora, su entorno mantiene la esperanza de que pueda recuperarse, pero también ha pedido privacidad para la artista y su familia.

¿Qué le pasó a Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler fue hospitalizada después de presentar un problema intestinal grave que requirió cirugía de emergencia.

El primer comunicado oficial de su equipo informó que la cantante había sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde tiene una casa, para ser sometida a una operación intestinal urgente. En ese momento, sus representantes señalaron que la cirugía había salido bien y que Tyler se encontraba en recuperación.

Sin embargo, días después su estado se complicó. Reportes posteriores señalaron que la intérprete fue colocada en coma inducido para facilitar su recuperación y monitoreo médico. También se informó que habría sufrido un paro cardiaco durante un intento previo de despertarla del coma, como consecuencia de complicaciones posteriores a la cirugía.

Bonnie Tyler fue inducida a un coma tras una operación Grosby Group

Su equipo había pedido privacidad

El equipo de Bonnie Tyler ha compartido actualizaciones sobre su salud desde que se dio a conocer su hospitalización. En mayo, sus representantes informaron que la cantante permanecía “seriamente enferma pero estable” en el hospital de Faro y que sus médicos mantenían una expectativa positiva sobre su recuperación.

En ese mismo comunicado, la familia pidió frenar rumores no confirmados sobre su estado de salud y solicitó respeto a su privacidad.

La nueva actualización, en la que se informa que ya despertó del coma, representa una señal de esperanza para sus fans, aunque no significa que esté fuera de peligro.