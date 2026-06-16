Premios Grammy añaden nuevas categorías para 2027: reconocerán al K-pop

Los Premios Grammy darán un paso importante hacia una mayor representación de la música al incorporar cinco nuevas categorías para su edición de 2027. Entre ellas destaca una dedicada a la música pop asiática, una decisión que podría abrir la puerta a más reconocimiento para artistas de géneros como el K-pop, J-pop y C-pop dentro de la ceremonia más importante de la industria musical.

La Academia de la Grabación confirmó que los nuevos premios serán: Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional y Mejor Canción Latina.

Foto: Reuters

La música asiática tendrá un espacio propio en los Grammy

Por primera vez, las producciones de pop asiático contarán con una categoría exclusiva dentro de los Grammy. El nuevo reconocimiento buscará premiar las mejores interpretaciones de música popular originada o ampliamente reconocida en mercados asiáticos.

Dentro de esta categoría podrán competir grabaciones relacionadas con géneros como K-pop, J-pop y C-pop, siempre que incluyan un uso de uno o más idiomas.

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De acuerdo con la Academia, el pop asiático se ha convertido en una expresión musical reconocida en todo el mundo gracias a su combinación de música, presentación visual y propuestas escénicas. Además, suele mezclar elementos de otros estilos como el pop-rock y el R&B, creando producciones con identidad propia.

Otro de los requisitos será el idioma. Las canciones deberán incorporar de forma relevante al menos una lengua asiática para ser elegibles. Esto significa que las grabaciones completamente en inglés no podrán competir en esta categoría, mientras que aquellas interpretadas totalmente en un idioma asiático sí serán aceptadas.

Las nuevas categorías de los Grammy 2027

Además del reconocimiento al pop asiático, la Academia anunció otras cuatro categorías que debutarán en la edición 69 de los premios:

Mejor Interpretación de Música Pop Asiática

Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B

Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional

Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional

Mejor Canción Latina

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Grammy también modifica algunas reglas

Junto con las nuevas categorías, la Academia presentó cambios en los criterios de elegibilidad de varios premios.

Entre las modificaciones destaca la reducción del porcentaje de grabaciones nuevas que debe tener un álbum para ser considerado elegible. El requisito pasó de 75% a 66%, con el objetivo de evitar que producciones ampliamente reconocidas como álbumes nuevos queden fuera de la competencia.

Por otra parte, la categoría de Mejor Artista Revelación también fue ajustada. Ahora los artistas podrán haber sido inscritos hasta cuatro veces antes de perder la posibilidad de competir. La regla anterior permitía únicamente tres participaciones.

La Academia celebra la expansión de la industria musical

Durante el anuncio, Harvey Mason Jr., director ejecutivo de los Grammy, destacó que estas modificaciones responden a los cambios que vive actualmente el mundo de la música.

“2027 será un año increíble para los Premios Grammy y uno que refleja el extraordinario crecimiento que estamos viendo en la música”, declaró Harvey Mason Jr.

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El directivo también señaló que las nuevas medidas fueron impulsadas por integrantes de la Academia.

“Los cambios propuestos por los miembros de nuestra Academia de la Grabación reflejan la amplitud de la industria musical actual y la diversidad de géneros, técnicas y creadores que la conforman. Nos entusiasma ver cómo estas actualizaciones se materializan el próximo año, mientras celebramos a los profesionales de la música que impulsan su evolución”, agregó.

La edición 69 de los Premios Grammy se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027 y será transmitida en vivo por ABC, Disney+ y Hulu.