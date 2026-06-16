Men in Tutus: el espectáculo donde el ballet clásico se transforma en una divertida comedia

¿Te imaginas un ballet en el que los hombres bailan en puntas, usan tutú y, además, te hacen reír? Esa es la propuesta de Men in Tutus, un espectáculo que combina la técnica del ballet clásico con la comedia para ofrecer una experiencia distinta, irreverente y apta para toda la familia.

En entrevista con Excélsior, platicamos con Iván Félix, productor y bailarín de Men in Tutus, quien nos contó cómo este montaje ha conquistado escenarios alrededor del mundo gracias a su originalidad.

"La propuesta se llama ballet con humor o ballet comedia. Es un estilo de ballet diferente, un estilo de ballet no convencional", señaló Iván Félix.

¿De qué trata Men in Tutus?

La obra está dividida en dos actos. El primero, titulado De Gala, presenta una selección de piezas inspiradas en algunos de los ballets más emblemáticos de todos los tiempos, como La muerte del Cisne, El Cisne Negro y El Corsario.

El segundo acto está dedicado a una divertida reinterpretación de Giselle, uno de los grandes clásicos del ballet romántico.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos, además de un intermedio de 15 minutos. Iván Félix explicó que el montaje también busca transmitir un mensaje sobre la diversidad, la inclusión y la ruptura de tabúes relacionados con los estereotipos de género.

¿Cómo llegó Men in Tutus a México?

Este ballet cuenta con más de 20 años de trayectoria internacional y se ha presentado en países como Japón, Australia, Sudáfrica, China, Singapur, Malasia y Estados Unidos.

La producción llegó a México de la mano de Víctor Treviño, director artístico que desarrolla este proyecto desde hace dos décadas.

"Yo empecé con él en 2018, pero él desde 20 años atrás ha hecho esta producción, tal vez con diferentes contenidos, pero el concepto siempre ha sido el mismo: ballet comedia, hombres con puntas, con tutú, con maquillaje haciendo ballet", explicó Iván Félix.

¿Quiénes participan en el espectáculo?

El elenco está conformado por 15 bailarines profesionales provenientes de México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Todos interpretan tanto roles femeninos como masculinos sobre el escenario.

Entre los invitados destacan Axel Jaramillo, Primer Solista de Ballet en Monterrey, y Santiago Pacheco, reconocidos bailarines que darán vida a los papeles masculinos principales.

Uno de los elementos más llamativos del espectáculo es que los artistas rompen constantemente la cuarta pared para interactuar con el público, provocando risas, aplausos y mostrando algunas de las técnicas que utilizan durante la función.

Men in Tutus en CDMX: fechas, boletos y de qué trata el ballet con comedia Cortesía: Men in Tutus

¿Cuándo y dónde ver Men in Tutus en CDMX?

Si quieres disfrutar de esta propuesta diferente, en la Ciudad de México solo habrá dos funciones, programadas para los días 25 y 26 de junio en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Las presentaciones comenzarán a las 20:00 horas. Los boletos tienen un costo de 150 pesos. Además, hay descuentos para estudiantes e integrantes del INAPAM con credencial vigente al comprar directamente en taquilla. También pueden adquirirse en línea a través de la página oficial del recinto.

Después de su paso por la capital, el espectáculo continuará su gira por ciudades como Cuernavaca, Puebla, Monterrey y Tijuana.

"Es un espectáculo familiar, pueden ir niños de todas las edades. Siempre tenemos muchas familias y adultos mayores que asisten a nuestras funciones porque es una comedia muy blanca y artística. Invitarlos a que tengan una experiencia diferente", expresó el productor.

¿Cómo llegar al Teatro de la Danza Guillermina Bravo?

El recinto se encuentra en Reforma y Campo Marte s/n, Chapultepec Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Si planeas llegar en transporte público, las opciones más cercanas son la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro y la estación Auditorio de la Línea 7 del Metrobús.

Con una mezcla de ballet clásico, humor y una propuesta que desafía estereotipos, Men in Tutus promete convertirse en una experiencia única para quienes buscan descubrir una nueva forma de disfrutar la danza.