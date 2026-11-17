Niurka y Bobby Larios volvieron a estar en medio de una polémica, esta vez por lo que ocurrió durante una de las galas de La Granja VIP 2026, reality show en el que participa la vedette cubana y donde su exesposo apareció de manera inesperada.

Aunque han pasado varios años desde que terminaron su matrimonio, ambos siguen dando de qué hablar por su relación. En esta ocasión, todo comenzó cuando el actor decidió enviarle un mensaje de apoyo a Ivonne Montero, quien comparte la competencia con Niurka.

¿Qué mensaje le mandó Bobby Larios a Ivonne Montero en La Granja VIP?

Los participantes de La Granja VIP vivieron un momento especial durante la gala de eliminación del domingo 15 de noviembre, cuando tuvieron la oportunidad de escuchar palabras de ánimo de personas cercanas a ellos.

La dinámica se realizó después de que Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, fuera anunciada como la primera participante salvada de la noche. De esta manera, Niurka Marcos, Ivonne Montero y Rafa Mercadante continuaban en riesgo de abandonar el programa.

Foto: Instagram @elminutotv

Como parte de la actividad, Mercadante recibió un video de su novia, mientras que Niurka escuchó un mensaje de su prometido, Bruno. Sin embargo, cuando llegó el turno de Ivonne Montero, apareció en pantalla Bobby Larios, quien mantiene una amistad con la actriz desde hace varios años.

En la grabación, el exesposo de Niurka le pidió a Montero que siguiera adelante en el reality y que no permitiera que los comentarios de otras personas afectaran su participación.

"Hola, mi querida Ivonne Montero, te habla tu amigo Bobby Larios, te quiero dar un consejo de corazón, flaca, dale con todo, no dejes que nada ni nadie apague esa luz que tienes maravillosa y, esas rémoras que están a tu alrededor, tú sabes perfectamente bien por qué te lo estoy diciendo y, por quién te lo digo, échale con todo, acuérdate muy bien, ¿rendirse?, jamás".

IG: Bobby Larios

Niurka se molesta con Bobby Larios y le manda un mensaje

La presencia de Bobby Larios en el programa provocó una reacción de su exesposa, quien escuchó el video mientras permanecía junto a sus compañeros nominados.

En un principio, la cubana se mostró sonriente, pero una vez que terminó la grabación decidió intervenir para enviarle unas palabras al actor a través de Adal Ramones, conductor del reality.

"¿Puedo decir algo?, dile a Bobby que chifle..."

Captura de pantalla

Además de su comentario, Niurka hizo una seña ofensiva con la que le mentó la ma… a su exesposo, lo que provocó las carcajadas de varias personas que estaban presentes en el foro.

"Creo que ya recibió tu mensaje", respondió Adal Ramones.

Bobby Larios responde a Niurka tras su reacción en La Granja VIP

La controversia continuó fuera del reality, ya que Bobby Larios decidió realizar una transmisión en vivo para hablar sobre lo ocurrido y responder a los comentarios que surgieron después de que Niurka reaccionara a su video.

Lejos de confirmar que había enviado una indirecta a su exesposa, el actor aseguró que en ningún momento mencionó su nombre y que su mensaje podía ser interpretado de diferentes maneras.

“Yo jamás en la vida dije el nombre de fulano, fulana. Dije ‘rémoras’, otra persona se puso el saco y pues obviamente le quedó a esa persona. Yo jamás dije el nombre de este personaje. Puedo decir cualquier nombre, pero no dije el nombre de nadie”, declaró Bobby Larios.

Por otra parte, Larios explicó que su intención era apoyar a Ivonne Montero, a quien conoce desde hace más de 20 años. También mencionó que dentro de este tipo de programas existen estrategias entre los participantes y que algunas personas pueden recurrir a los insultos cuando consideran que alguien representa una amenaza.

“Mi apoyo 100 por ciento para Ivonne Montero, es una gran amiga mía desde hace más de 20 años. Tú sabes que en este tipo de evento hay estrategias, hay gente que le incomodas, cuando eres amenaza para muchas personas te empiezan a insultar para que tú te caigas y esta mujer le quedó a esta persona”, dijo Larios.

¿Qué pasó entre Niurka y Bobby Larios?

La historia de amor de Niurka Marcos y Bobby Larios comenzó en 2003, cuando ambos trabajaron en la telenovela Velo de novia, producción que estaba a cargo de Juan Osorio, quien en ese momento era esposo de la cubana.

Su romance causó una gran controversia en el mundo del espectáculo, debido a que surgió mientras Niurka todavía estaba casada con el productor de televisión.

A pesar de las críticas que recibieron, la pareja continuó con su relación y decidió casarse en febrero de 2004. Sin embargo, su matrimonio terminó en 2006, después de dos años juntos.

La separación también estuvo rodeada de declaraciones y rumores sobre los motivos que provocaron el distanciamiento. Entre las versiones que circularon se mencionó un supuesto problema relacionado con el hijo de Bobby Larios.