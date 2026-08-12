Star Wars y Marvel se unirán por primera vez en IMPRESIONANTE cómic: así será su crossover

Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en Hope Assembles, una serie de cómics que reunirá a Luke Skywalker, Spider-Man, Darth Vader, Doctor Doom y otros personajes de ambas franquicias.

La historia llegará en enero de 2027, como parte de los festejos por el 50 aniversario de Star Wars, y se desarrollará dentro de Earth-616, el universo principal de Marvel Comics.

¿De qué tratará Star Wars/Marvel: Hope Assembles?

Star Wars/Marvel: Hope Assembles tomará como punto de partida los acontecimientos de Star Wars: Episode IV - A New Hope, la película de 1977 que dio inicio a la franquicia creada por George Lucas.

La historia presentará un evento que alterará la realidad y permitirá que los héroes de Earth-616 presencien los acontecimientos de A New Hope mientras ocurren en la Tierra.

A partir de ahí, los personajes de ambas franquicias quedarán involucrados en la misma aventura.

Entre los protagonistas estarán Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Chewbacca, quienes compartirán páginas con Capitán América, Viuda Negra, Spider-Man y Hulk.

También se contempla la aparición de Obi-Wan Kenobi, Deadpool, Daredevil, Hawkeye, Antorcha Humana, Wolverine, Profesor X y Pantera Negra, además de R2-D2 y C-3PO.

Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en 2027. Entertainment

Los villanos de Star Wars y Marvel también se unirán

Los villanos tendrán su propio lugar dentro del crossover de Star Wars y Marvel. Darth Vader y el Imperio Galáctico llegarán a un universo donde existen algunos de los principales antagonistas de Marvel.

Entre ellos estarán Doctor Doom y Thanos, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre qué tipo de relación tendrán con Vader ni si actuarán como aliados o enemigos durante la historia.

Darth Vader se encontrará con los villanos de Marvel Web StarWars.com

Kevin Smith escribirá el crossover de Star Wars y Marvel

Kevin Smith será el encargado de escribir los cinco números de Hope Assembles. Además de su trabajo como director y actor, cuenta con experiencia como guionista de cómics.

Smith ha escrito historias para personajes como Daredevil, Batman y Green Arrow, pero su relación con Star Wars comenzó mucho antes de trabajar profesionalmente en la industria.

El guionista contó que durante su infancia y adolescencia leía los cómics de Star Wars publicados por Marvel. Desde entonces imaginaba qué pasaría si los personajes de la saga pudieran encontrarse con los superhéroes de la editorial.

Star Wars y Marvel tienen una relación de casi 50 años

Aunque Hope Assembles será el primer crossover oficial entre ambos universos, Star Wars y Marvel mantienen una relación editorial desde los años 70.

Marvel comenzó a publicar cómics de Star Wars en 1977, el mismo año en que la primera película llegó a los cines. Durante esa etapa, la editorial desarrolló nuevas historias protagonizadas por los personajes de la saga.

Después de varios años bajo otras editoriales, los cómics de Star Wars regresaron a Marvel. Desde entonces se han publicado diferentes series centradas en personajes como Darth Vader, Luke Skywalker y la doctora Aphra.

C.B. Cebulski señaló que la compañía había considerado realizar un crossover de Marvel y Star Wars desde que recuperó la licencia de publicación hace más de una década.

Finalmente, el 50 aniversario de la franquicia se convirtió en la fecha elegida para realizar el encuentro.

Kevin Smith escribirá el crossover de Star Wars y Marvel. Especial

¿Cuándo sale Star Wars/Marvel: Hope Assembles?

El primer número de Star Wars/Marvel: Hope Assembles se publicará en enero de 2027.

La serie tendrá cinco números con publicación mensual. Los siguientes capítulos llegarán en febrero, marzo y abril, mientras que el quinto y último está previsto para mayo de 2027.

El final coincidirá con el mes en el que Star Wars cumplirá 50 años desde el estreno de su primera película.