Beyoncé hace historia: se convierte en la primera artista en alcanzar 100 nominaciones al Grammy

La trayectoria de Beyoncé acaba de sumar un capítulo histórico. La cantante estadounidense se convirtió en la primera artista en alcanzar las 100 nominaciones a los premios Grammy, una cifra que reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la industria musical.

¿Cómo consiguió Beyoncé sus 100 nominaciones a los premios Grammy?

El nuevo récord llegó con la candidatura de Morning Dew (Donk) en la categoría de Mejor Interpretación Solista de R&B, reconocimiento que se suma a una larga lista de distinciones obtenidas tanto durante su etapa con Destiny's Child como en su exitosa carrera en solitario.

A sus 100 nominaciones y 35 premios se suma un reconocimiento que reafirma su influencia en la música internacional. YouTube Vevo

La nominación también representa otro momento significativo para una intérprete que, a lo largo de más de dos décadas, ha conseguido romper barreras y ampliar los espacios para las mujeres, particularmente las artistas afrodescendientes, dentro de una industria históricamente marcada por desigualdades.

¿De qué trata 'Morning Dew (Donk)' y quiénes compiten con ella?

La canción que le permitió alcanzar esta marca fue publicada el 4 de julio, como parte de las celebraciones por el vigésimo aniversario de B'Day, su segundo álbum de estudio, lanzado originalmente en 2006.

Morning Dew (Donk), una canción inédita que publicó para celebrar el vigésimo aniversario de B'Day, le permitió a Beyoncé alcanzar una marca sin precedentes en los Grammy. IG

Morning Dew (Donk) permaneció inédita durante varios años antes de llegar al público. Su composición estuvo a cargo de Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, mientras que la producción fue realizada por la propia cantante junto a Pharrell Williams.

En los Grammy 2027, la pieza competirá en la categoría de Mejor Interpretación Solista de R&B frente a Out the Window, de Kehlani; Let Me, de Victoria Monét; Pressha, de Jill Scott, y What You Need, de Tems.

La candidatura representa un nuevo reconocimiento para una artista que ha conseguido mantenerse vigente en diferentes etapas de la música, explorando sonidos y conceptos sin perder su identidad.

La evolución de la carrera de Beyoncé en los Grammy

El recorrido de Beyoncé en los Grammy comenzó en el año 2000, cuando todavía formaba parte de Destiny's Child. El grupo recibió dos nominaciones por Bills, Bills, Bills, en las categorías de Mejor Canción de R&B y Mejor Interpretación de R&B por un Dúo o Grupo Vocal.

En 2023, Beyoncé superó el récord del director de orquesta Georg Solti al conseguir su Grammy número 32. Dos años después, amplió su colección a 35 gramófonos. Captura video YouTube Beyoncé

Tres años después, la intérprete inició formalmente su camino como solista con Dangerously in Love, producción que incluyó éxitos como Crazy in Love y Baby Boy. A partir de entonces, su carrera se convirtió en una sucesión de reconocimientos y proyectos que ampliaron sus posibilidades artísticas.

Uno de los momentos más importantes ocurrió en 2023, cuando consiguió su Grammy número 32 gracias a Renaissance, con el que superó el récord de 31 premios que pertenecía al director de orquesta Georg Solti desde 1997. Con ello, se convirtió en la artista con más gramófonos ganados en la historia de la premiación.

Posteriormente, en 2024, alcanzó las 88 nominaciones y superó a su esposo, el rapero Jay-Z, quien hasta entonces compartía con ella el récord de mayor número de candidaturas.

Con Cowboy Carter, Beyoncé consiguió su primer Grammy a Álbum del Año y se convirtió en la cuarta mujer negra en obtener esta distinción como artista principal. IG beyonce

La intérprete volvió a ampliar su colección en 2025, cuando obtuvo tres premios más y elevó su cuenta a 35 gramófonos. Entre ellos destacó el de Álbum del Año por Cowboy Carter, una producción con la que exploró las raíces afroamericanas de la música country y cuestionó las fronteras tradicionales entre géneros.

Este triunfo tuvo un significado especial: Beyoncé se convirtió en la cuarta mujer negra en ganar el máximo reconocimiento de la Academia como artista principal, después de Natalie Cole, Lauryn Hill y Whitney Houston.

El disco también obtuvo el premio a Mejor Álbum Country, mientras que II Most Wanted, su colaboración con Miley Cyrus, ganó en la categoría de Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Country.

Con este récord, Beyoncé reafirma una posición que ha construido durante más de 25 años. Aunque todavía está pendiente conocer si Morning Dew (Donk) se convertirá en un nuevo gramófono para su colección, la intérprete ya tiene asegurado un lugar más en los libros de historia de los Grammy.