¿Ya lo conocías? Él es Bernie Martínez, el guapo hermano modelo de Bad Bunny

En la familia Martínez Ocasio, el talento parece correr por las venas. Mientras el mundo entero conoce a Bad Bunny —Benito Antonio Martínez Ocasio— como uno de los artistas más influyentes de su generación, su hermano mediano, Bernie Martínez Ocasio, comienza a construir su propio nombre en un escenario distinto, pero igual de competitivo: la moda internacional.

¿Cuántos años tiene Bernie Martínez Ocasio?

Nacido en 1997 en Vega Baja, Puerto Rico, el joven modelo ha pasado de ser “el hermano de” a convertirse en una presencia cada vez más solicitada en pasarelas de Nueva York y París.

El joven modelo debutó en la Semana de la Moda de Nueva York desfilando para Willy Chavarría. IG mcbernie

Con cerca de 1.90 metros de altura, rasgos marcados y un estilo que desafía las convenciones de la masculinidad tradicional, Bernie debutó oficialmente en la Semana de la Moda de Nueva York en 2023, desfilando para el diseñador chicano Willy Chavarria en su colección Primavera-Verano 2024.

En ese momento, pocos asistentes sabían que el modelo de presencia imponente que caminaba la pasarela era el hermano del 'Conejo Malo'. Sin embargo, los expertos de la industria sí notaron su actitud y porte, elogiando su naturalidad frente a las cámaras y su capacidad para encarnar el espíritu cultural de la colección.

Con 1.90 metros de altura y estilo arriesgado, Bernie destaca por su presencia imponente en pasarela. IG mcbernie

¿Para qué marcas ha modelado Bernie Martínez Ocasio?

Ese debut marcó el inicio de una racha ascendente. Desde entonces, Bernie ha vuelto a desfilar en Nueva York, esta vez para la firma mexicana Campillo en su colección Otoño-Invierno 2025, y posteriormente participó en la Semana de la Moda Masculina de París en enero de 2026, nuevamente de la mano de Chavarría.

Ha trabajado con firmas como Campillo y participado en la Semana de la Moda Masculina de París. IG mcbernie

Su presencia en estas plataformas no es casual: el modelo ha colaborado casi exclusivamente con diseñadores latinos o chicanos de segunda generación que reivindican sus raíces culturales, una narrativa que también define la estética y el discurso de su propio hermano en la música.

Aunque su salto a la moda se consolidó en 2023, Bernie ya había tenido acercamientos al universo visual del entretenimiento años antes. En 2020 apareció en el videoclip “Yo visto así”, de Bad Bunny, compartiendo escena con figuras como Ricky Martin, Sofía Vergara y Karol G. En ese entonces, su parecido físico con el artista llamó la atención del público, pero su rol aún estaba ligado al entorno creativo de Benito. Hoy, su trayectoria ha tomado autonomía.

El modelo puertorriqueño ha trabajado principalmente con diseñadores latinos y chicanos. IG mcbernie

¿Cómo es el estilo de Bernie Martínez Ocasio?

El estilo de Bernie, tanto en pasarela como en su vida cotidiana, comparte con el de su hermano una clara vocación por desafiar normas. Siluetas amplias, sastrería reinterpretada, guiños a la cultura latina y piezas que difuminan fronteras de género forman parte de su lenguaje estético.

Antes de su salto a las pasarelas, Bernie apareció en el videoclip 'Yo visto así'. IG mcbernie

No sorprende, por tanto, que haya trabajado con creadores que también están redefiniendo la moda estadounidense desde perspectivas latinas, como Chavarría o Patricio Campillo.

A diferencia del fenómeno de los llamados “nepo babies”, Bernie mantiene un perfil relativamente discreto. En redes sociales comparte fragmentos de su vida entre viajes, sesiones, pasarelas y momentos familiares en Puerto Rico, lejos del nivel de exposición mediática que rodea a su hermano.

Sin embargo, el interés por su figura crece con cada aparición pública: desde su presencia en el front row del regreso de Calvin Klein a las pasarelas neoyorquinas hasta su asistencia a eventos previos a la Met Gala.

¿Cómo es la relación de Bad Bunny con Bernie Martínez Ocasio?

La relación entre los hermanos sigue siendo estrecha. Bernie ha acompañado a Bad Bunny en distintos momentos clave de su carrera, y el propio artista ha integrado referencias familiares en su obra: la canción “ACHO PR”, por ejemplo, está dedicada a Maison Gabriel, hijo de Bernie nacido en 2023.

Bernie mantiene un perfil discreto y comparte en redes sociales solo fragmentos de su vida. IG mcbernie

Todo apunta a que su carrera apenas comienza. Con la visibilidad que ha ganado en capitales de la moda y el respaldo de diseñadores influyentes, no sería extraño verlo pronto en campañas de lujo, editoriales internacionales o colaboraciones que fusionen música y moda —un territorio donde su apellido ya tiene peso propio.

Así, mientras Bad Bunny continúa dominando la escena musical global, Bernie Martínez Ocasio avanza con paso firme en la moda, demostrando que, en su caso, el parentesco abre puertas, pero es su presencia, estilo y coherencia estética lo que lo mantiene dentro.

