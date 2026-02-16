Erik Rubín confiesa si está enamorado y qué piensa del novio de Andrea Legarreta

Erik Rubín dejó claro que, pese al fin de su matrimonio con Andrea Legarreta, el cariño y el respeto siguen siendo parte esencial de su relación. A varios años de haber anunciado su separación, ambos han logrado construir una dinámica basada en la cordialidad y el bienestar de sus hijas, Mía y Nina.

Con el paso del tiempo, cada uno ha tomado caminos distintos en el terreno personal. Andrea ha iniciado una nueva etapa en el amor junto a Luis Carlos Origel, algo que ha sido visible para el público. Ante esta situación, el cantante decidió hablar abiertamente y compartir su postura.

Erik Rubín Instagram

La postura de Erik ante el nuevo romance de Andrea

Durante una reciente charla con medios de comunicación, el intérprete respondió cuando fue cuestionado sobre la relación de su exesposa. Lejos de incomodarse, reiteró el afecto que siente por ella, dejando claro que su vínculo ha cambiado, pero no desaparecido.

“Ella es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz, nos vemos diario. Nuestra dinámica de familia no termina, inclusive se fortalece de otras formas y a mí me encanta verla feliz, contenta…”, expresó.

Captura de pantalla

En los últimos meses, Andrea Legarreta ha compartido públicamente la felicidad que vive junto a Luis Carlos. La relación ha avanzado de manera natural, al punto de que el instructor fitness se ha integrado al círculo cercano de la conductora, incluso coincidiendo con Erik en distintos momentos.

Debido a esto, Erik Rubín mencionó que no tiene ninguna diferencia con Luis Carlos Origel y lo que desea es ver a sus seres queridos felices.

“A mí lo que me interesa es el bienestar de mi gente, de mi familia, no el qué dirán, sé que a lo mejor hay gente que se les hace extraño. A mí se me hacen más extrañas las peleas, las guerras, pero eso se ha normalizado. Yo amor para mí, para mi gente, para los demás. La verdad es lo que siempre he deseado inclusive hasta para mis enemigos, que no tengo enemigos…”.

Instagram

Erik Rubín revela si ya encontró el amor

Hace unos días, Erik Rubín fue captado en una plaza comercial al lado de una misteriosa mujer. Abos lucían muy cercanos, por lo que se especuló que podrí ser la nueva pareja del cantante, sin embargo, es el famoso quien aclaró este tema.

“Estoy enamorado de la vida (…), soy muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz. Las cosas tienen que madurar, estamos conociéndonos, saliendo… no tiene que haber títulos, presión. Tranquilos”, dijo.

PJG