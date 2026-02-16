Muere Leo Rosas, exconcursante de La Voz México; Yahir se despide del integrante de su equipo

Leo Rosas, exconcursante de La Voz México, murió. Su fallecimiento, ocurrido el domingo 15 de febrero a los 27 años, ha causado conmoción entre seguidores, colegas y amigos que lo acompañaron en distintas etapas de su carrera. La noticia se difundió inicialmente en redes sociales y más tarde fue confirmada por medios bolivianos, entre ellos ATB Digital, lo que provocó una reacción inmediata tanto en Bolivia como en México.

Originario de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el cantante logró construir una base sólida de admiradores gracias a su talento y constancia. Su paso por el reality musical en el 2019 no solo le dio visibilidad internacional, sino que también marcó un punto clave en su desarrollo artístico. Con el paso de las horas, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de despedida en los que se destacó su voz y su forma de ser.

Instagram

La despedida de Yahir tras la muerte de Leo Rosas

El momento que impulsó la carrera de Leo Rosas ocurrió durante su audición en La Voz México. Aquella presentación logró que los cuatro coaches del programa, Belinda, Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Yahir, giraran sus sillas. Finalmente, el intérprete boliviano eligió integrarse al equipo de Yahir, decisión que dio paso a una relación cercana tanto en el ámbito profesional como personal.

Aunque el resultado oficial del programa fue un segundo lugar, Yahir expresó en distintas ocasiones que, para él, Leo había sido el verdadero ganador de la temporada. Tras el final del reality, el cantante mexicano continuó apoyándolo, invitándolo a participar en algunos de sus conciertos y respaldando sus nuevos proyectos musicales.

Captura de pantalla

Luego de confirmarse la muerte del joven artista, Yahir compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores.

"No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz."

La trayectoria musical de Leo Rosas

Después de su participación en el programa, Leo Rosas mantuvo una carrera activa enfocada principalmente en la balada romántica y el pop latino. Aprovechó la proyección que obtuvo en televisión para lanzar nuevos proyectos y presentarse en diferentes escenarios.

Instagram

Uno de los aspectos que fortaleció su presencia fue la interpretación de covers que lograron conectar con el público. Entre ellos destacó “Perdona si te digo”, tema que se convirtió en una de sus versiones más reconocidas y que le ayudó a aumentar su número de seguidores. Además, realizó presentaciones en Bolivia, México y otros países de Latinoamérica, consolidando así su presencia en la región.

En su etapa más reciente, Leo Rosas presentó la gira “Homenaje a los Grandes”, un espectáculo conmemorativo por los 200 años de Bolivia. En este proyecto interpretaba canciones emblemáticas de figuras como Luis Miguel, Roberto Carlos y Armando Manzanero, como parte de una propuesta dedicada a recordar a referentes de la música en español.

X

PJG