Netflix compra empresa de IA de Ben Affleck

Netflix anunció el jueves la adquisición de InterPositive, una empresa de tecnología cinematográfica fundada por el ganador del Premio de la Academia Ben Affleck, que produce herramientas basadas en inteligencia artificial para la producción cinematográfica.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo.

La industria de los medios de comunicación se está entusiasmando con la idea de usar IA para contenido y narrativa, un cambio importante respecto a las preocupaciones previas de Hollywood sobre el desafío que esta nueva tecnología representa para los trabajos creativos y los derechos de propiedad intelectual.

A finales del año pasado, Disney anunció planes para permitir que OpenAI utilice personajes de sus franquicias de Star Wars, Pixar y Marvel en el generador de video Sora AI de la startup.

Creemos que las nuevas herramientas deberían ampliar la libertad creativa, no limitarla ni reemplazar el trabajo de guionistas, directores, actores y equipos”, declaró Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix.

Esta adquisición es la primera del gigante del streaming desde que se retiró de una pujante carrera para adquirir el estudio y los activos de streaming de Warner Bros. Discovery, después de que la oferta rival de Paramount Skydance fuera considerada superior.

Affleck, director y protagonista de la película ganadora del Oscar Argo, fundó InterPositive en 2022 creando un modelo de IA entrenado para comprender la lógica visual y la coherencia editorial, manteniendo al mismo tiempo las normas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas fallidas o iluminación incorrecta.

También incorporamos restricciones para proteger la intención creativa, por lo que las herramientas están diseñadas para una exploración responsable, manteniendo las decisiones creativas en manos de los artistas”, declaró Affleck.

Affleck se unirá a Netflix como asesor senior.

