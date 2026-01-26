Bella Hadid y Adán Bañuelos se separan: se termina el romance vaquero

Bella Hadid y el jinete ecuestre Adán Bañuelos habrían puesto fin a su relación tras casi dos años juntos, de acuerdo con información difundida por diversos medios estadounidenses.

Una relación que combinó el glamour de la moda internacional con el mundo ecuestre y el estilo de vida vaquero.

Un romance con pausas y reconciliaciones Grosby

Los primeros indicios de la ruptura

Fuentes cercanas a la pareja citadas por medios como TMZ y Page Six aseguran que la relación fue intermitente y marcada por altibajos, al punto de ser descrita como “tumultuosa”.

Aunque ni Hadid ni Bañuelos han emitido un comunicado oficial confirmando la ruptura, los indicios de distanciamiento comenzaron a circular desde junio, cuando dejaron de ser vistos juntos públicamente y redujeron de forma notable sus interacciones en redes sociales.

Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación: se termina el romance vaquero Grosby

Inversiones que los mantienen conectados

De acuerdo con los reportes, Bella Hadid y Adán Bañuelos mantienen vínculos comerciales, ya que habrían invertido juntos en caballos de alto valor, algunos de ellos valuados en millones de dólares.

Esta conexión económica, señalan las fuentes, podría complicar el proceso de separación y prolongar el contacto entre ambos, incluso después del fin de la relación.

Bella Hadid grita ‘¡Viva México!’ y ondea la bandera en un rodeo de Colorado

Cómo comenzó su historia: entre la moda y el mundo ecuestre

La historia entre la supermodelo y el jinete comenzó a ganar visibilidad en 2023, cuando Hadid fue vista con frecuencia en competencias ecuestres y eventos relacionados con el mundo del rodeo.

En entrevistas previas, la modelo había hablado abiertamente de su amor por los caballos y de cómo este entorno le ofrecía un respiro frente al ritmo acelerado de la industria de la moda.

Para muchos seguidores, su relación con Bañuelos representaba una etapa de estabilidad emocional y conexión con una vida más sencilla y cercana a la naturaleza.

Sin embargo, esa narrativa se ha ido resquebrajando con el paso del tiempo. Otros medios especializados en celebridades han señalado que la pareja atravesó varias pausas a lo largo de su relación, aunque siempre lograban reconciliarse.

Esto explicaría por qué, pese a los rumores de ruptura que surgieron a mediados de año, Adán Bañuelos publicó en octubre un mensaje dedicado a Bella Hadid con motivo de su aniversario.

“Aun con todo el caos y la fealdad, nos dio algo puro y hermoso. Te quiero, cariño. Te lo recordaré cada día”, escribió.

Hoy, ese texto adquiere una lectura distinta y es visto por muchos como una despedida anticipada.

Hasta ahora, ni Hadid ni Bañuelos han eliminado publicaciones pasadas en las que aparecen juntos, una señal que algunos analistas de espectáculos interpretan como un intento de manejar la ruptura con discreción.

Otros medios, como People, han optado por subrayar que ambos se encuentran enfocados en sus respectivos compromisos profesionales: ella, consolidando su carrera en la moda y sus proyectos empresariales; él, plenamente activo en el circuito ecuestre internacional.

En redes sociales, la noticia ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos seguidores lamentan el final del llamado “romance vaquero”, otros recuerdan que la relación siempre se mantuvo lejos del foco mediático tradicional y que la pareja optó por una vida más reservada, alejada de alfombras rojas y apariciones públicas constantes.