¿Regresó a México? Belinda comparte video y fans reaccionan

La cantante y actriz Belinda es una de las artistas más queridas en México y, como parte de su agenda profesional, a principios de año reveló que se mudaría temporalmente fuera del país por motivos laborales.

A pesar de ello, la intérprete mantiene un vínculo muy fuerte con México, lugar donde ha desarrollado la mayor parte de su vida y carrera, aunque nació en Madrid, España.

Belinda reaparece en México y sorprende a sus fans

A través de sus redes sociales, la intérprete de la canción Luz sin gravedad compartió un video en el que aparece posando frente a las cámaras, lo que de inmediato llamó la atención de sus seguidores.

La publicación ya suma más de 35 mil reacciones y más de 500 comentarios, en los que sus fans le expresan cariño y admiración. El video fue acompañado por emojis de la bandera de México y unos tacos, lo que muchos interpretaron como una señal de que la artista estaba nuevamente en el país.

Sin embargo, todo indica que se trata solo de una visita breve, ya que actualmente la cantante reside temporalmente en España mientras participa en la serie Carlota. Según lo que ha compartido en sus historias, también se encuentra trabajando en un proyecto relacionado con una marca y el tema del Mundial.

Belinda y sus proyectos rumbo al Mundial 2026

Además de su trabajo en televisión, la artista también se prepara para nuevos proyectos musicales relacionados con el Mundial 2026.

Uno de ellos es una colaboración con el grupo Los Ángeles Azules, quienes confirmaron a inicios de año que trabajan en un tema especial para el Mundial junto a Belinda y Santa Fe Klan.

Se espera que la canción se convierta en un himno para los aficionados que ya se preparan para vivir la emoción del torneo internacional, que comenzará el 11 de junio de 2026.

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que la cantante colabora con el grupo mexicano, ya que en 2019 lanzaron juntos la canción Amor a primera vista, un éxito que supera los 500 millones de reproducciones en YouTube.

Belinda visita México por canción del mundial Foto: @Belinda

¿Por qué Belinda se fue de México?

Fue el pasado 14 de enero cuando Belinda anunció que se mudaría temporalmente fuera de México para continuar desarrollando su carrera artística.

Uno de los proyectos más importantes en los que participa actualmente es la serie Carlota, producción de la que incluso ya se han filtrado algunas imágenes sobre su participación.

En esta etapa, la cantante también se encuentra enfocada en su crecimiento como actriz y en nuevos proyectos musicales, incluidos los relacionados con el Mundial 2026.

Belinda visita México por canción del mundial Foto: @Belinda

Aunque ahora vive fuera del país por trabajo, sus fans en México siguen atentos a cada una de sus apariciones y muchos celebraron verla nuevamente, aunque haya sido solo de visita.