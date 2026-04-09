¡Becky G y aespa juntas!; cantante destapa que prepara colaboración con el grupo de K-pop

Becky G y aespa ya emocionaron a sus fans, ya que las artistas trabajan en un proyecto musical conjunto. La noticia ha generado expectativa entre seguidores del pop latino y del K-pop que esperan con ansías escuchar el tema en el que están colaborando.

La revelación surgió a partir de una entrevista publicada el 8 de abril por Rolling Stone Corea, donde Becky G compartió detalles sobre su relación con Corea del Sur y sus planes a futuro.

Becky G Foto: @iambeckyg

La colaboración de Becky G con aespa ya está en camino

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la confirmación de su trabajo con aespa. La cantante adelantó que vienen más proyectos importantes en su carrera y fue clara al señalar: “definitivamente se avecinan muchas cosas”.

En ese mismo sentido, agregó que ya ha comenzado a desarrollar nuevas propuestas dentro del K-pop.

Aespa

“Incluyendo una colaboración con aespa, que estoy muy emocionada de compartir con el mundo”.

Hasta el momento la cantante ni aespa han dado más detalles sobre el nombre su colaboración o la fecha en la que podremos escucharla.

La experiencia de Becky G en Corea del Sur

Al hablar sobre su paso por Corea del Sur, la artista destacó lo importante que ha sido este proceso en distintos aspectos de su vida. Hay que recordar que hace unos días la cantante asistió al show que dio BTS en la Plaza Gwanghwamun y que fue transmitido por Netflix.

Becky G

“Por supuesto, me encantaría volver. Esta experiencia en Corea ha sido muy significativa para mí, no solo a nivel profesional sino también personal”, afirmó.

Además, dejó entrever que su regreso podría concretarse pronto, lo que aumentaría las posibilidades de nuevas colaboraciones con artistas del K-pop.

Becky G en concierto de BTS en Seúl Foto: @iambeckyg

Becky G y su historial en el K-pop

No es la primera vez que Becky G se acerca a la industria musical coreana. En 2019, la cantante trabajó junto a J-Hope, integrante de BTS, en la canción “Chicken Noodle Soup”.

Este tema destacó por mezclar distintos idiomas como el español, inglés y coreano, además de fusionar géneros como el pop, el rap y el trap. La colaboración tuvo buena recepción y mostró la versatilidad de la artista, así como su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales.

PJG