‘Un bebé les caería muy bien’ Pepe Aguilar habla sobre ser abuelo pronto

Pepe Aguilar, quien se ha caracterizado por dar la cara por su familia, sobre todo en medio del escándalo que se generó por el romance y posterior matrimonio entre su hija Ángela y Christian Nodal, se mostró relajado, sincero y sin rodeos al hablar sobre uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores, la posibilidad de convertirse en abuelo.

En una charla con la periodista Ninette Ríos, el cantante no solo habló de sus presentaciones en solitario, sino que también abordó los rumores y polémicas que han rodeado a su familia en redes sociales.

¿Pepe Aguilar ya quiere ser abuelo?

Al ser cuestionado sobre si Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, ya están pensando en tener hijos, Pepe fue claro y aseguró que, por ahora, no lo ve cercano.

“No lo creo, están muy jóvenes todavía… creo que no quieren tenerlo por el momento. Ya, que disfruten el matrimonio y disfruten la vida. Están muy chavitos, tienen 22 y 27 años.”, comentó.

El intérprete explicó que, aunque cuentan con estabilidad y carreras exitosas, no hay prisa alguna.

“Que Dios los ayude y si dan nietos, pues que den nietos, y si no, pues también, antes de los 30, los dos ya establecidos, con carreras bastante exitosas”, expresó.

Pepe Aguilar también destacó que valora la forma madura en la que la pareja está viviendo su relación y aseguró que le parece admirable que no tomen a la ligera una decisión tan importante como traer hijos al mundo, y recalcó que lo fundamental es el amor, no únicamente la estabilidad económica.

“Un bebé siempre cae bien”, admitió entre risas, dejando claro que, aunque no presiona, sí recibiría con alegría a un nieto cuando llegue el momento adecuado.

“Cuando ellos estén listos, que venga, porque les van a poder cantar, los van a poder llevar de viaje y crear muchas memorias con sus abuelos, con su familia”.

Además, mencionó que, cuando eso ocurra, el niño crecería rodeado de música, viajes, familia y muchas memorias con sus abuelos.

Finalmente, el cantante dejó ver su orgullo no solo por Ángela, sino también por los logros de su hijo Leonardo, y reafirmó que, pese a las polémicas que surgen en redes, su familia sigue unida, creciendo y madurando junta.

*brc