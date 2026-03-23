Las redes sociales forman parte del día a día de las celebridades, pero no siempre desde un lugar cómodo. En el caso de Barry Keoghan, esa exposición ha tomado un giro complicado, luego de que el propio actor hablara abiertamente sobre cómo los comentarios hacia su apariencia han comenzado a impactar su vida personal y profesional.

Con una carrera en ascenso tras proyectos como Saltburn, el intérprete reconoció que la conversación en internet ha dejado de ser algo pasajero para convertirse en una carga constante.

El peso de los comentarios sobre la apariencia de Barry Keoghan

Durante una entrevista reciente, Barry Keoghan fue directo al describir el ambiente que enfrenta en redes sociales. Aunque reconoce que la crítica es parte del medio, explicó que en su caso ha cruzado un límite.

El actor señaló que los insultos sobre su físico son recurrentes y, con el tiempo, han tenido consecuencias más profundas de lo que esperaba. Lejos de ignorarlos por completo, admite que estos mensajes han terminado influyendo en su comportamiento cotidiano.

Entre los efectos más claros está el aislamiento. Según explicó, ha optado por evitar ciertos espacios públicos y reducir su exposición fuera del trabajo, como una forma de lidiar con la presión constante.

Barry Keoghan revela cómo le afectan las críticas a su apariencia: “Se está convirtiendo en un problema” Reuters

Aislamiento y distancia de la vida pública

El impacto no se ha quedado solo en lo digital. Barry Keoghan confesó que esta situación lo ha llevado a limitar sus actividades fuera de casa, algo que no formaba parte de su rutina antes.

Aunque ha intentado alejarse de las plataformas, reconoce que sigue revisando ocasionalmente la reacción del público, especialmente después de estrenos o eventos importantes. Sin embargo, asegura que en muchas ocasiones el tono de esos comentarios no es positivo.

Esta dinámica ha generado un círculo complicado, pues dice que por un lado, intenta tomar distancia; por otro, el interés por saber cómo es percibido lo mantiene conectado, aunque el resultado no siempre sea favorable.

Cuando la presión llega al trabajo

Uno de los puntos que más preocupa al actor es el efecto que esta situación podría tener en su desempeño. Barry Keoghan admitió que cuando la ansiedad por su apariencia comienza a interferir con su trabajo, la situación cambia por completo.

El intérprete planteó que, en ese escenario, incluso la idea de aparecer en pantalla puede volverse incómoda. Para alguien cuya carrera depende de la exposición, ese tipo de pensamiento representa un reto importante.

Este momento llega en una etapa clave para su trayectoria. Tras consolidarse con proyectos en cine independiente y dar el salto a producciones de mayor alcance, Keoghan se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de su generación.

Barry Keoghan revela cómo le afectan las críticas a su apariencia: “Se está convirtiendo en un problema” Reuters

Una preocupación que va más allá de él

Más allá de lo personal y profesional, Barry Keoghan también compartió una inquietud que tiene que ver con su entorno familiar. El actor mencionó a su hijo pequeño, Brando, y la posibilidad de que en el futuro tenga acceso a este tipo de comentarios.

La idea de que ese contenido permanezca en internet es algo que le genera incomodidad, especialmente por el impacto que podría tener cuando su hijo crezca.

Por ahora, el actor continúa enfocado en sus proyectos mientras busca mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, en medio de una conversación que sigue creciendo en torno al impacto de las redes sociales en figuras del entretenimiento.

Su próximo gran reto: convertirse en Ringo Starr en el cine

Más allá de esta situación, Barry Keoghan se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera. El actor forma parte de un ambicioso proyecto cinematográfico centrado en The Beatles, dirigido por Sam Mendes.

Se trata de una serie de cuatro películas interconectadas en las que cada integrante de la banda tendrá su propia historia. En este proyecto, Keoghan interpretará a Ringo Starr, una de las figuras más reconocidas del grupo.

El proyecto, previsto para los próximos años, representa un reto importante para el actor, tanto por el peso cultural de la banda como por la responsabilidad de dar vida a un personaje real con una base de seguidores global.