Bárbara de Regil condena a aficionados mexicanos por acto contra Ecuador

La previa del partido entre México y Ecuador no sólo llamó la atención por lo deportivo. Horas antes del encuentro, un grupo de aficionados mexicanos acudió al hotel donde se encontraba concentrada la selección ecuatoriana en la Ciudad de México, con la intención de hacer ruido durante la noche.

La escena provocó opiniones encontradas en redes sociales y una de las figuras que decidió pronunciarse fue la actriz Bárbara de Regil, quien cuestionó este tipo de acciones y pidió que el apoyo a la Selección Mexicana se manifieste con respeto.

Foto: Instagram barbaraderegil

¿Qué ocurrió afuera del hotel de Ecuador?

Durante la noche del lunes, decenas de aficionados se reunieron en las inmediaciones del hotel The Westin, ubicado en Santa Fe, donde se hospedaba la selección de Ecuador.

Con música, bocinas, cláxones y motocicletas acelerando, los asistentes realizaron una "serenata" con el propósito de impedir el descanso de los futbolistas antes del compromiso frente a México.

Foto: Instagram barbaraderegil

Mientras algunos usuarios consideraron la práctica como parte del folclore del futbol, otros la calificaron como una conducta antideportiva que no debería repetirse.

¿Cómo reaccionó la Federación Ecuatoriana de Futbol?

Tras lo sucedido, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) emitió un comunicado en el que expresó su inconformidad por los hechos e informó que presentó un reclamo ante la FIFA.

El organismo señaló que este tipo de comportamientos se alejan de los valores de respeto, juego limpio y convivencia que deberían prevalecer durante una Copa del Mundo, además de solicitar que se tomen medidas para proteger a jugadores, cuerpo técnico e integrantes de la afición ecuatoriana.

Foto: Instagram barbaraderegil

¿Qué dijo Bárbara de Regil?

A través de sus historias de Instagram, Bárbara de Regil compartió un mensaje en el que dejó clara su postura sobre lo ocurrido y aseguró que el respaldo a la Selección Mexicana no debe implicar afectar al rival.

Amo la pasión con la que vivimos el futbol en México, pero creo que nunca debería estar por encima del respeto. Yo entiendo las ganas de apoyar a nuestra Selección, a México, pero para mí la verdadera grandeza está en ganar en la cancha no afuera de ella. Cuando eres local tu fuerza está en llenar el estadio, cantar fuerte y en demostrar que tu afición es una de las mejores del mundo.

No necesitas quitarle el descanso al rival para demostrarle quién eres. Competir con respeto también es una forma de representar a nuestro país. Ecuador, te amo también”, dijo la actriz.

La llamada "serenata" a la Selección de Ecuador generó un intenso debate entre los aficionados al futbol. Mientras algunos defendieron la práctica como una tradición, voces como la de Bárbara de Regil, insistieron en que el apoyo a México debe demostrarse desde las gradas y dentro del espíritu deportivo que promueve la competencia.