Fher de Maná defiende a México y explota contra Liam Gallagher: "Ubícate wey"

El vocalista de Maná, Fher Olvera, lanzó una contundente y directa respuesta contra el músico británico Liam Gallagher. El líder de la banda tapatía defendió a la Selección Mexicana tras el polémico pronóstico del integrante de Oasis en sus redes sociales oficiales.

El conflicto virtual estalló de cara al partido de Octavos de Final del Mundial 2026. El compositor inglés utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para predecir una aplastante victoria de Inglaterra por marcador de 5-0 sobre el conjunto azteca.

Fernando Olvera de Maná durante un concierto. Foto: Cuartoscuro

El intérprete de "Rayando el Sol" publicó un sorpresivo video en sus plataformas digitales para frenar las burlas del artista europeo. El cantante mexicano exigió respeto absoluto para el equipo nacional que buscará el ansiado pase a la siguiente ronda este próximo domingo 5 de julio.

"El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey", exclamó el líder de Maná frente a la cámara de su teléfono móvil. El mensaje encendió rápidamente los ánimos de los aficionados nacionales en internet.

"¿5-0? Cálmate, nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey", remató el experimentado músico jalisciense en su grabación. La retadora declaración desató una auténtica guerra de comentarios entre los fanáticos del Tri y los seguidores de la legendaria banda de britpop.

Un duelo definitivo en el coloso de Santa Úrsula

El esperado choque internacional ocurrirá a las 18:00 horas sobre el césped del Estadio Ciudad de México, antiguamente conocido como Estadio Azteca. Los ingleses llegarán a este histórico recinto con la encomienda de cumplir la atrevida profecía de su famoso y radical aficionado.

Los hermanos Gallagher ostentan una conocida obsesión por el balompié y mantienen un fanatismo extremo por el Manchester City. Los rockeros adoptaron la cultura hooligan desde su juventud en las calles inglesas y acostumbran lanzar duras provocaciones contra sus rivales deportivos.

Liam Gallagher en un concierto. REUTERS

La plantilla dirigida por el cuerpo técnico nacional enfrentará una dura y compleja prueba ante el veloz y talentoso equipo europeo. La apasionada afición mexicana abarrotará las gradas de la capital del país para silenciar las críticas internacionales y empujar al equipo local.

Una victoria del conjunto tricolor representaría un pase histórico a la fase de Cuartos de Final del máximo torneo organizado por la FIFA. Los once jugadores aztecas saltarán a la cancha con el firme objetivo de destrozar los pronósticos adversos de la prensa extranjera.

El peculiar protagonismo del cantante mexicano

Fher Olvera acapara los reflectores mediáticos durante toda la justa mundialista de este año. El artista inauguró las actividades del torneo al interpretar sus mayores éxitos musicales durante la espectacular y colorida ceremonia de apertura ante millones de espectadores.

Días después, el vocalista protagonizó un curioso incidente sobre la cancha del Estadio Guadalajara. Los asistentes internacionales y las redes sociales confundieron al rockero mexicano con Chris Jericho, la famosa superestrella canadiense de la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW).

Fher de Maná y Chris Jericho. Foto de: Cuartoscuro e IG de Chris Jericho

El peculiar parecido físico entre ambas celebridades generó miles de memes y burlas a nivel mundial. El vocalista tomó la situación con bastante humor y continuó su recorrido por las diferentes sedes del campeonato para apoyar presencialmente al combinado nacional.

El silbatazo inicial de este domingo terminará con la polémica digital y trasladará la tensión directamente al terreno de juego. Los noventa minutos dictarán si el músico británico acertó su goleada o si el cantante mexicano celebra el triunfo de su país.