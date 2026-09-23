Muere Peter Byrne, voz de Naked Eyes y figura del synth-pop, a los 74 años

Peter Byrne, cantante, compositor y cofundador del dúo británico Naked Eyes, murió a los 74 años en Los Ángeles después de una breve enfermedad, confirmó el equipo del grupo mediante un comunicado difundido en su sitio oficial.

El músico falleció el pasado 14 de septiembre, aunque la noticia se hizo pública hasta este 23 de septiembre. No se ha informado una causa específica de muerte más allá de que atravesó una enfermedad breve.

Byrne fue una de las voces reconocibles del synth-pop y new wave de principios de los años 80 gracias a canciones como Always Something There to Remind Me, Promises, Promises, When the Lights Go Out y (What) In the Name of Love.

Su trabajo con Naked Eyes consiguió cuatro sencillos dentro del Top 40 del Billboard Hot 100 en apenas dos años y convirtió al dúo en uno de los proyectos británicos que lograron trasladar el sonido electrónico de aquella década a las estaciones de radio estadounidenses.

¿Quién fue Peter Byrne?

Peter Byrne nació en Islington, al norte de Londres, pero desarrolló buena parte de sus primeros proyectos musicales en Bath, Inglaterra.

Antes de formar Naked Eyes participó en distintas agrupaciones y, a finales de los años 70, se integró a Neon, banda en la que también coincidieron músicos que posteriormente serían fundamentales para el pop británico de los años 80.

Peter Byrne fue cofundador de la banda Naked Eyes Especial

Entre ellos estaban Curt Smith y Roland Orzabal, quienes posteriormente fundarían Tears for Fears, además de Rob Fisher, con quien Byrne terminaría formando Naked Eyes.

Byrne y Fisher crearon el dúo en 1982 y firmaron con EMI Records. Poco después entraron a los legendarios estudios Abbey Road para grabar su primer álbum junto al productor Tony Mansfield.

El disco fue publicado en 1983 como Burning Bridges en Reino Unido y como Naked Eyes en Estados Unidos, donde alcanzó el puesto 32 del Billboard 200.

Always Something There to Remind Me, la canción que marcó su carrera

El mayor éxito de Naked Eyes no fue una composición original del dúo, sino una nueva versión de Always Something There to Remind Me, canción escrita por Burt Bacharach y Hal David.

La pieza ya había sido popularizada décadas antes por Sandie Shaw, pero Byrne y Fisher la transformaron mediante sintetizadores, secuencias electrónicas y una producción característica del pop de principios de los 80.

La versión de Naked Eyes alcanzó el número 8 del Billboard Hot 100 en 1983, convirtiéndose en el único sencillo del grupo que logró entrar al Top 10 estadounidense.

El siguiente lanzamiento, Promises, Promises, compuesto por Byrne y Fisher, estuvo cerca de repetir el resultado y llegó hasta el número 11.

Después aparecieron When the Lights Go Out, que alcanzó el puesto 37, y (What) In the Name of Love, que llegó al número 39 en 1984.

Aunque Naked Eyes tuvo una etapa comercial relativamente breve, esas canciones permitieron que el grupo mantuviera presencia durante décadas en recopilaciones, estaciones dedicadas a los años 80 y giras de nostalgia.

Naked Eyes tuvo una conexión con Tears for Fears, Madonna y Stevie Wonder

La historia de Byrne también está conectada con otros nombres importantes de la música pop.

Antes de Naked Eyes, él y Rob Fisher compartieron proyecto con los futuros integrantes de Tears for Fears, Curt Smith y Roland Orzabal, cuando todos formaron parte de Neon.

Promises, Promises tuvo además una curiosa relación con Madonna. La cantante realizó coros para remixes producidos por John “Jellybean” Benitez durante los años 80, aunque esas versiones no fueron publicadas sino hasta tiempo después.

Byrne también participó como corista en Part-Time Lover de Stevie Wonder, sencillo que llegó al número uno del Billboard Hot 100 en 1985.

Posteriormente trabajó como músico de sesión y compositor para proyectos de cine y televisión, además de escribir material relacionado con las entonces estrellas infantiles Mary-Kate y Ashley Olsen.

¿Qué pasó con Naked Eyes?

El dúo publicó su segundo álbum, Fuel for the Fire, en 1984, pero se separó posteriormente.

Rob Fisher continuó desarrollando su carrera musical y años después formó Climie Fisher. Murió en 1999, a los 42 años, después de una cirugía relacionada con cáncer.

Byrne, en cambio, continuó trabajando con el catálogo de Naked Eyes y retomó formalmente el nombre del proyecto durante la década de los 2000.

En 2001 publicó el álbum solista The Real Illusion bajo el nombre de Pete Byrne. Posteriormente aparecieron Fumbling with the Covers en 2007 y Disguise the Limit en 2021. En 2025 también se publicó una edición remasterizada del primer álbum de Naked Eyes.

El cantante siguió realizando conciertos durante sus últimos años. De acuerdo con registros de presentaciones citados por medios especializados, una de sus últimas actuaciones ocurrió en junio de 2026 en Las Vegas.

¿De qué murió Peter Byrne?

El comunicado difundido por representantes de Naked Eyes únicamente informó que Byrne falleció “en paz” en Los Ángeles el 14 de septiembre después de una breve enfermedad.

Al músico le sobreviven sus hermanos Eileen, Sandy, Carol y Steve; sus hijos Merlin, Dylan y Chloe; y su exesposa, Elena.

La familia realizará un servicio privado y pidió que quienes quieran rendir homenaje al cantante lo hagan apoyando y escuchando su música. También se habilitó un espacio en el sitio oficial de Naked Eyes para compartir condolencias.

Más de cuatro décadas después de su mayor éxito, la voz de Byrne continúa asociada a una de las canciones más reconocibles del synth-pop ochentero: una melodía que, de manera casi involuntariamente apropiada, repetía que siempre habría algo que nos hiciera recordar.