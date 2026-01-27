El sapo Concho hace historia en la NFL: Bad Bunny lanza colección para el Super Bowl

Bad Bunny vuelve a demostrar que su impacto va mucho más allá de la música. De cara a su esperada participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el artista puertorriqueño hizo historia al colaborar con la NFL en una colección oficial que fusiona deporte, moda urbana y cultura latina.

¿Cómo es la colección de Bad Bunny para el Super Bowl?

La llamada Concho Collection marca un antes y un después en la mercadotecnia de la liga de fútbol americano más poderosa del mundo. Por primera vez, los productos oficiales del Super Bowl con licencia NFL incorporan traducciones al español en su branding, utilizando de forma oficial el término 'Súper Tazón', un guiño directo a la audiencia hispanohablante de Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina.

El sapo Concho, símbolo de identidad puertorriqueña, lidera la colección oficial del evento. IG officialnflshop

La colección está inspirada en Concho, el icónico sapo animado creado por Bad Bunny y presentado en su cortometraje Debí Tirar Más Fotos, así como en los visuales de su más reciente gira.

Más allá de ser una simpática mascota, Concho representa a una especie endémica de Puerto Rico en peligro de extinción y funciona como una poderosa metáfora de identidad, memoria, resistencia cultural y conexión con las raíces del artista.

¿Qué incluye la colección del sapo Concho?

La colección propone una nueva manera de entender el sportswear. Lejos del merch tradicional, las prendas apuestan por una narrativa emocional y cultural, llevando los colores, logotipos y símbolos de los 32 equipos de la NFL a un terreno más contemporáneo, fresco y cargado de significado.

La línea incluye prendas, gorras New Era y llaveros coleccionables de los 32 equipos de la NFL. IG officialnflshop

El resultado es una línea que dialoga tanto con los fans del fútbol americano como con la enorme comunidad que sigue a Bad Bunny alrededor del mundo.

La primera cápsula de la colección fue lanzada el 24 de enero e incluye playeras gráficas, sudaderas oversize, gorras New Era y uno de los artículos más codiciados: llaveros de peluche coleccionables donde el sapo Concho luce los uniformes y colores de cada franquicia de la NFL.

Algunas piezas incluso incorporan discretamente el nombre del cantante, reforzando el sello personal del proyecto.

La Concho Collection reimagina el sportswear con un enfoque cultural y emocional. IG officialnflshop

¿Cuánto cuesta la colección del sapo Concho?

En cuanto a precios, la colección se mueve dentro del rango habitual del merch premium: los llaveros tienen un costo aproximado de 40 dólares, las playeras rondan los 55 USD, las gorras los 60 USD, y las sudaderas alcanzan los 100 dólares. Cabe destacar que los precios en pesos mexicanos pueden variar de acuerdo con el tipo de cambio.

Las colecciones están disponibles en preventa a través de NFLShop.com, Fanatics.com, NewEraCap.com y elsupertazon.com. Todo apunta a que, más allá del espectáculo, Bad Bunny y el sapo Concho ya ganaron su propio campeonato cultural.

La colaboración refleja el crecimiento y la influencia de la audiencia latina en la NFL. IG officialnflshop

¿Cuándo sale la segunda colección de Bad Bunny para el Super Bowl?

El domingo 8 de febrero, día del Super Bowl LX que se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se lanzará una segunda cápsula conocida como la Súper Tazón Collection.

Esta nueva entrega promete reimaginar el concepto del Super Bowl desde una perspectiva latina, capturando la energía del show de medio tiempo de Bad Bunny. Aunque aún no se han revelado todos los detalles, algunos reportes adelantan que podría incluir piezas especiales e incluso unos tenis de edición limitada en colaboración con la marca alemana de las tres franjas.

En un contexto social y político especialmente sensible para la comunidad latina en Estados Unidos, la presencia de Bad Bunny en el escenario más visto del deporte estadounidense adquiere una carga simbólica aún mayor.

Concho, vestido con los colores de la NFL, se convierte así en un puente entre culturas, un gesto de visibilidad y un recordatorio de que la identidad latina ya no pide permiso: ocupa espacios.

Si quieres saber más detalles de este personaje, no te pierdas el siguiente video.