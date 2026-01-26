¡Karol G y Bad Bunny juntos!; así apareció 'La Bichota' en concierto del reguetonero en Colombia

Karol G fue la gran sorpresa del último concierto de Bad Bunny en Medellín, donde la cantante apareció como invitada especial ante más de 40 mil personas en el Estadio Atanasio Girardot. El espectáculo, parte de la gira "Debí tirar más fotos", se realizó del 23 al 25 de enero de 2026 y cerró con un momento memorable para los fans del reguetón: ambos artistas interpretaron juntos “Ahora Me Llama” y “Si antes te hubiera conocido”.

Lo que parecía una noche más en la gira del puertorriqueño, se transformó en uno de los momentos más virales del fin de semana. La participación de Karol G no solo emocionó al público, también provocó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente por la frase de la canción de 2017.

“Estoy soltera, hago lo que quiera y nadie me diga qué hacer”, que muchos interpretaron como una posible referencia a su reciente separación de Feid.

Bad Bunny y Karol G, juntos otra vez sobre el escenario

Durante el show del domingo 25 de enero, Bad Bunny presentó a Karol G con palabras que reflejan la admiración que siente por ella y su trayectoria.

“Una de las representantes de nuestra música y cultura a nivel mundial”.

Con esa introducción, ambos revivieron uno de los temas más importantes de sus carreras, reafirmando la conexión artística que los une desde hace años.

El impacto de este reencuentro no tardó en sentirse. Videos y fotos de la presentación comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, convirtiendo el momento en tendencia.

¿A dónde va ahora Bad Bunny con su gira?

Completadas sus fechas en Medellín, el próximo destino de Bad Bunny será Santiago de Chile. El artista se presentará el jueves 5 de febrero en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde miles de fans ya esperan con entusiasmo el espectáculo.

Después de Chile, su siguiente parada será en Estados Unidos. El cantante tiene programada una aparición estelar el domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX, donde formará parte del show del medio tiempo en Santa Clara, California. Este evento marcará un nuevo hito en su carrera, al actuar en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Fechas confirmadas en Sudamérica, Australia y Europa

Luego de su paso por el Super Bowl, Bad Bunny continuará su recorrido por Sudamérica. En Buenos Aires, Argentina, ofrecerá tres funciones seguidas en el Estadio River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero. La gira en el continente cerrará con dos conciertos en São Paulo, Brasil, el 20 y 21 de febrero en Allianz Parque.

Más adelante, el puertorriqueño cruzará el océano rumbo a Australia para actuar el 28 de febrero en el ENGIE Stadium de Sídney. En Europa, su primer show confirmado será en Barcelona, España, el 22 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Finalmente, está previsto que la gira “Debí tirar más fotos” concluya el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.

