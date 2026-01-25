Bad Bunny rinde homenaje a Yeison Jiménez durante uno de sus conciertos | VIDEO

Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más conmovedores del fin de semana durante su segundo concierto en Medellín, Colombia. En medio de su gira, el artista puertorriqueño hizo una pausa en el show para rendir homenaje a Yeison Jiménez, cantante de regional colombiano que falleció el pasado 10 de enero y cuyo legado sigue muy presente entre sus seguidores.

La presentación, que reunió a más de 50 mil asistentes en el Estadio Atanasio Girardot, se convirtió en un tributo inesperado. Mientras todos esperaban los temas más populares de Benito, él optó por el silencio unos minutos para dejar que la música hablara por sí sola. Fue entonces cuando uno de sus músicos tomó el protagonismo en el escenario.

El homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez

Durante la pausa, José Eduardo Santana, cuatrista de la banda de Bad Bunny, comenzó a tocar la guitarra y los primeros acordes de ‘Aventurero’, una de las canciones más queridas de Yeison Jiménez, llenaron el estadio.

Bad Bunny no intervino durante la canción, prefirió observar cómo el público colombiano rendía homenaje a su ídolo con lágrimas y voces al unísono. Al terminar la interpretación, el show continuó con el ritmo de “Pitorro de Coco”, regresando a la energía característica del reguetón, pero dejando atrás un momento que difícilmente será olvidado por quienes estuvieron ahí.

Las redes se llenan de mensajes y agradecimientos a Bad Bunny

La escena fue grabada por muchos asistentes y no tardó en viralizarse en TikTok, Instagram y otras plataformas. Colombianos y fans de Yeison Jiménez compartieron sus emociones, y en los comentarios se repitieron palabras de cariño, tristeza y gratitud por el gesto de Bad Bunny.

Cuartoscuro

"Qué bonito gesto. Gracias con el corazón."

"Una se despierta un domingo a llorar."

"Mi Yeison Jiménez… dolerás por siempre."

"Este es un homenaje respetuoso y con el corazón."

"Todos amamos a Yeison, dejó un legado grande."

"Eso dolió mucho, pensar que él podría estar ahí parado, pero esa posibilidad no existe."

Lo que hizo este homenaje aún más especial es que Yeison Jiménez había mostrado admiración por Bad Bunny semanas antes de fallecer. A través de sus historias en Instagram, el cantante colombiano compartió imágenes y videos disfrutando de un concierto del puertorriqueño, cantando y bailando entre el público.

Los seguidores no tardaron en recordar este momento, destacando que, aunque el género urbano no era el principal en la carrera de Jiménez, había una conexión genuina entre ambos artistas.

Especial

“Mi Promesa 2”: el último adiós a Yeison Jiménez

Se prepara un evento especial en honor a Yeison Jiménez en Bogotá. Originalmente, el artista tenía previsto presentarse el 28 de marzo en el Estadio El Campín, como parte de su gira “Mi Promesa Tour 2.0”, pero tras su muerte, su equipo decidió transformar el evento en un homenaje póstumo.

La nueva fecha será el 31 de enero y el concierto llevará por nombre “Mi Promesa 2: El sueño del Aventurero”. Según informaron sus familiares y allegados, la intención es cumplir su sueño de realizar su segundo concierto en el Estadio El Campín, esta vez como una despedida llena de música, recuerdos y emociones. Participarán artistas invitados y su banda original, quienes lo acompañaron en vida.

PJG