Nada como escuchar, sentir y emocionarse junto a más de 14 mil corazones que, al unísono, cantaron muchísimos hits de los Babasónicos para ganarle al cansancio de mitad de semana dentro del Palacio de los Deportes.

Pasadas las 20:00 horas, cuando estaba programado el concierto, era difícil no escuchar a alguno que otro fan preguntarse si alcanzaría el Metro al término del espectáculo. La incertidumbre sobre la hora de inicio también se hacía presente, mientras en el escenario la producción ajustaba y afinaba los instrumentos que acompañarían a los músicos durante la noche.

Media hora después, los músicos aparecieron para dejarlo todo sobre el escenario e iniciar con Revelaciones aparte, que encendió los ánimos, seguida de Tiempo Off, de su nuevo álbum.

Y así llegó Pijamas, que hizo que más de uno se levantara de su asiento. Era casi imposible quedarse quieto: bailar, corearla y darse uno que otro empujón entre la multitud formaba parte de la emoción, sin que nadie se alarmara, pues era un momento de canto y música en el que todos se dejaban llevar.

Los fans cantaron y bailaron durante dos horas de show en el Palacio de los Deportes Eduardo Jimenez Fernandez

“Buenas noches, gracias”, y un beso lanzado por Adrián Dárgelos, el cantante, como si quisiera llegar hasta el último rincón del Domo. Después, la música siguió con Yo anuncio, Fizz y Miau, esta última acompañada de un sensual movimiento de cadera que arrancó más de una sonrisa.

Entonces llegó ese tema que a más de uno le sacó un grito de emoción y hasta un video más al almacenamiento del celular para grabarlo de principio a fin. Entre el público se escuchaba “me da igual que te sea indiferente”, mientras Las demás despertaba la nostalgia de quienes recordaron a alguien o abrazaron a sus parejas.

Pero como si la banda no quisiera dejar que el romanticismo se apoderara por completo de la noche, dio paso a Risa. Bastaba mirar hacia las distintas zonas del recinto para notar a las parejitas abrazarse y cantar muy acarameladas, mientras otros simplemente disfrutaban de la canción.

La batería de Diego Castellano marcó el inicio de Once, del álbum Infame, que el público disfrutó acompañado de efectos de lanzallamas que hicieron más vistoso el escenario. Aunque, a decir verdad, no eran tan necesarios: Adrián Dárgelos sacaba sus mejores pasos, sentía la música en cada movimiento y dejaba ver cuánto disfrutaba cada tema.

Llegó el turno de El maestro, seguido de Putita, que hizo estremecer los oídos de más de uno ante los gritos de quienes estaban a su lado. Bastaba escucharla para recordar por qué es uno de los temas más icónicos de la agrupación. Después sonaron En privado, Estoy rabioso, Labios apilados y Puesto.

Adian Dargelos se dedicó más a cantar que a platicar con la gente, por lo que lograron interpretar 30 rolas en la velada. Eduardo Jimenez Fernandez

Con un nuevo “gracias”, los temas continuaron. Bastó escuchar “Olvídate de mí, ya no somos amigos” para que el Palacio de los Deportes resonara con las voces de quienes cantaban con sentimiento.

Luego vino Advertencia, de Cuerpos Vol. 1. Y, al parecer, esa noche no andábamos tan platicadores, pues el vocalista volvió a dirigirse al público únicamente para regalar un segundo “gracias”. La música era el centro de todo: no importaba más que sentirla, emocionarse y vibrar al compás de los instrumentos. Era rock, uno que ha mutado con los años, pero que seguía encontrando la manera de hacer mover a sus seguidores.

Así llegó Microdancing, interpretada por Adrián y Diego Uma. Con la música, los efectos visuales y los movimientos sobre el escenario, las palabras parecían no hacer falta. Todos bailaban, alzaban las manos y, entre uno que otro roce provocado por la multitud, hasta quienes permanecían sentados terminaban sumándose a la adrenalina.

El grupo regresó a sus nuevos temas con Maracuyá, para después darle la vuelta a los años con Mimos son mimos. En medio de la canción, el vocalista preguntó a su público cómo se encontraba esa noche, antes de continuar con Cómo eran las cosas y Bye Bye.

El argentino se dejó querer por sus fans capitalinos y estuvo sonriente detrás de su sombra Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

La noche se acercaba a su tramo final, pero aún faltaba uno de los momentos más esperados: Carismático y Yegua. Todas las canciones fueron entonadas durante el concierto, pero nada se comparó con lo que provocó este último par.

Llegó el encore, pero una vez que la banda dejó a sus seguidores picados, era inevitable que comenzaran los “¡otra, otra!”, acompañados de chiflidos que buscaban hacer llegar hasta el escenario la necesidad de más rock. Tras unos cinco minutos de espera, regresaron con Cocos, Y qué? y finiquitaron con El colmo.