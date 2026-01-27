¡Ayuda!... ¡destruye al club de Toby!

Sam Raimi, director que tiene un nutrido grupo de fans en México, se echó a la bolsa al género femenino con su nueva cinta ¡Ayuda! (Send Help), misma que, protagonizada por Rachel McAdams, empodera a la mujer de hoy que aún sigue padeciendo los estragos del machismo y de los llamados Clubes de Toby en varios ámbitos laborales.

Su nuevo filme muestra cómo Linda, una mujer altamente capacitada y humillada por su nuevo jefe, toma las riendas del poder y se invierten los papeles cuando ambos terminan en una isla desierta tras un accidente aéreo.

“Tenemos a una mujer trabajadora y subestimada que, debido a la dinámica entre hombres y mujeres en la oficina, no puede ser reconocida ni tener éxito. Vimos eso como una forma de poner a la audiencia del lado de nuestro personaje principal. Quisimos invertir los papeles y, aunque estábamos conscientes de que es un truco sucio, estábamos más interesados en decir que, sin importar el género, el poder corrompe”, expresó en entrevista con Excélsior Sam Raimi.

“La isla despoja la fachada de la jerarquía y él es visto como lo que es: un débil, un inútil; mientras que ella, sin las restricciones artificiales que le impone la sociedad, es capaz de convertirse en algo más poderoso. Al principio es bastante hermoso de ver, pero ella también se corrompe con el tiempo. Aunque ese tema (empoderamiento) está ahí, también se trata de los pecados dentro de todos nosotros y cómo pueden exponerse con un poco de ese poder para estimular la maldad”, relató.

El director de 66 años visitó la Ciudad de México para promocionar, junto a su productora Zainab Azizi, ¡Ayuda!, cinta que mezcla el terror con el thriller psicológico y que se estrenará en la cartelera comercial este jueves.

El domingo, la dupla asistió a la proyección especial que se realizó del filme y percibió la reacción de varias mujeres que veían cómo Linda, la protagonista, tomaba el poder en la isla debido a sus aptitudes y conocimientos de sobrevivencia, dándole varias lecciones de humildad a su jefe Bradley, interpretado por Dylan O’Brien, quien demuestra ser un tipo fanfarrón y repugnante.

Por su parte, Zainab Azizi, productora y presidenta de Raimi Productions, se sumó a la charla sobre el empoderamiento femenino, más siendo ella una mujer en una industria en la que aún predomina el sexo masculino.

“Así como lo planteas, sí se empodera a la mujer. Entiendo que nuestro personaje tiene un final más oscuro, pero debido a que estamos haciendo una historia sobre la injusticia de cómo las mujeres son tratadas mal en la oficina, el solo hecho de que Sam esté dirigiendo esa película es empoderamiento femenino. Para mí, tener una productora femenina es muy, muy importante. Sam ha sido un mentor y colaborador increíble a lo largo de los años”, relató Azizi, de origen afgano.

Tomando en cuenta la reacción de aprobación del público que celebró el humor que Raimi le impregnó al filme, en donde la sangre le da un toque especial a la historia de juego de poder, se le cuestionó al realizador de la primera trilogía de Spider-Man sobre lo significativo para él de presentar su más reciente película en México, país que considera un gran hub del audiovisual.

“Me siento como si volviera a casa. Me encanta la Ciudad de México y aquí los cines son geniales. La construcción de los complejos, el respeto que se tiene por el público y, de verdad, la arquitectura de estas salas son mucho mejores que en Estados Unidos. Es casi como si la CDMX valorara la experiencia cinematográfica más que los estadunidenses; aunque Hollywood está más al norte, aquí es un importante centro de producción”, contó Raimi.

“Me encanta el público de aquí. Fue genial, al menos anoche. No he visto la película más de una vez aquí, pero tienen muchas ganas de entretenerse, de reír y de divertirse”, apuntó el también director de Arrástrame al infierno.

Rodada en Australia y Tailandia, ¡Ayuda! está basada en el guion escrito por Damian Shannon y Mark Swift. Este guion fue largamente acariciado por Azizi hasta que por fin obtuvo los derechos del mismo y se lo dio a Raimi, quien regresa al género del terror con este filme que muchos han definido como una mezcla de Náufrago y Misery con grandes dosis de sangre.

Con el estreno de ¡Ayuda!, Sam Raimi celebra 45 años de carrera cinematográfica, pues si bien ya había hecho cortometrajes en la década de los 70, fue en 1981 cuando debutó como realizador de The Evil Dead (El despertar del Diablo), un clásico del splatter.

“Siento que soy 45 años más viejo. Sí, con conocimiento, con experiencia; he aprendido con cada película que he hecho. Aprendes muchas lecciones: lo que salió mal, lo que salió bien, y tratas de llevar eso al siguiente trabajo. Al igual que un plomero que intentó soldar una fuga de manera incorrecta y aprende cómo hacerlo, lo lleva consigo al siguiente encargo. Hay muchas habilidades técnicas y creativas que aprendes al hacer una película y se suman a lo que sabías. Me siento emocionado de aplicarlas nuevamente y ver todas las combinaciones que salen de ellas”, compartió el también director de Darkman.

Aunque Sam Raimi es el creador de toda la cinta y evidentemente siente un afecto por cada una de las escenas, se le cuestionó al también director de Doctor Strange en el multiverso de la locura si tenía una secuencia favorita; sin pensarlo, habló de un momento que será emblemático para la audiencia en el que se ve a Rachel McAdams cazar un jabalí.