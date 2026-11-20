La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa después de 16 años separados ha vuelto a generar interés, especialmente por informaciones en los medios de comunicación que señalan que el vínculo amoroso ha reaparecido entre ambos luego de varios años separados, un tema que se ha convertido en tendencia.

La versión de un supuesto regreso surgió en el programa español Vamos a ver, donde un testigo afirmó haberlos visto besándose y aseguró que el empresario argentino había dejado a su pareja para retomar su noviazgo con la intérprete, con quien anteriormente ya sostuvo una relación.

Sin embargo, horas más tarde, el publicista de la artista, Tomás Palacios, rompió el silencio con permiso de la cantante para dejar en claro lo que está sucediendo entre amnos, esto en declaraciones a la revista Hola.

"Es totalmente falso que Shakira esté con Antonio de la Rúa. Antonio de la Rúa está feliz con una pareja en relación y es más, Antonio de la Rúa hace años que no va a Barranquilla", sentenció Palacios revelando además que el propio empresario "se está partiendo de risa con estos rumores".

De acuerdo con otros medios, la relación que sostienen ambos es estrictamente comercial dado que De la Rúa se reincorporó al equipo de business management de la colombiana como parte de su residencia en Madrid donde ofreció 13 conciertos como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa, abogado argentino e hijo del expresidente Fernando de la Rúa, mantuvieron una de las relaciones más mediáticas de la música latina entre los años 2000 y 2010. En ese mismo tiempo fungió como su mánager principal.

Su ruptura se anunció oficialmente en enero de 2011 —tras haberse separado meses antes. Sin embargo, el principal tema estaba centrado en una batalla legal por 100 millones de dólares, un tema que ambos dejaron en el pasado.